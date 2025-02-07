Визит Гунбы в Москву подчеркнул неравные условия кандидатов в президенты Абхазии

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Поездка кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы в Москву имела целью показать избирателям, что Россия готова разговаривать только с ним. Это является применением административного ресурса и нарушает законодательство о выборах, указали абхазские политологи и юристы.

Как писал "Кавказский узел", штаб оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы заявил 6 февраля, что переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются в целях предвыборного пиара, хотя в ходе предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил штаб Адгура Ардзинбы и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию. После этого Гунба стал пассажиром тестового рейса в Сухум.

В предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики, на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. 5 февраля Гунба призвал соперников не разжигать противостояние и предложил кандидатам в президенты Абхазии подписать соглашение о признании итогов выборов. Ардзинба заявил, что его сторонники признают выбор народа. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Встреча с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба была организована студентами РГГУ, а присутствие было добровольным, сказали корреспонденту “Кавказского узла” в пресс-службе университета.

“В РГГУ много студентов из Абхазии и абхазской диаспоры Москвы и других городов, поэтому было решено пригласить его к нам. Встреча прошла в формате оживленной дискуссии. Студенты и политик остались довольны ее результатами. Никого из студентов не заставляли, присутствие было добровольным”, - сказал сотрудник пресс-службы.

Встреча, прошедшая в Историко-архивном институте РГГУ, прошла без принудительных призывов, рассказал “Кавказскому узлу” один из студентов встреча с кандидатом в президенты Абхазии Бадрой Гунба.

“Я видел публикации телеграм-каналов о том, что якобы всех студентов заставляют прийти на встречу. Такой скриншот может любой человек сделать. Но это не так, никого не заставляли, всех оповестили, был анонс встречи, все знали дату и время. Пришли те студенты, которым было интересно послушать политика”, - сказал Давид Харчилава.

Cкриншоты сообщений студентам в мессенджерах опубликовал 5 февраля телеграм-канал "Абхазский портал". Отправитель сообщения приглашает на встречу с кандидатом в президенты Абхазии Бадра Гунба, в тоже время настаивая на обязательном посещении мероприятия. "Явка обязательная. с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", - говорится в одном из сообщений.

По его словам, на встрече были не только сторонники Гунба. "Там были и его сторонники, и те, кто нейтрально к нему относится или поддерживает другого кандидата. Я лично не его сторонник. Я бы хотел послушать также других кандидатов в президенты, задать вопросы, услышать их ответы”, - отметил он.

Другая участница встречи рассказала, что послушать политика из Абхазии пришли не только абхазские студенты. "У нас были пары, но нам разрешили послушать его. Многим было интересно, поскольку мы изучаем международные отношения и была хорошая возможность послушать его. Такие встречи с разными политиками у нас достаточно часто проводят. К тому же у нас много студентов из Абхазии", - рассказала студентка третьего курса Алена Чернышова.

Политолог Давид Дасания считает такие встречи применением админресурса.

"Да, я считаю, что такого рода действия, заставляющие студентов московских вузов прийти на встречу с кандидатом в президенты Абхазии Бадрой Гунба, являются применением админресурса. Более того, это грубое нарушение избирательного права и принципов демократических выборов. Фиксируется и публичная поддержка кандидата в президенты со стороны. Подобные факты подрывают легитимность выборов и могут стать основанием для их оспаривания”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

По его словам, такая практика нарушает избирательное законодательство Абхазии. "Это грубое, если высказаться помягче, нарушение выборного законодательства Абхазии. Если ЦИК признает итоги выборов, срежиссированных таким образом, то это может спровоцировать еще более острый кризис, чем это было 15 ноября 2024 года”, - предупредил он.

Он также предложил отправить на участки за пределами Абхазии меньше бюллетеней, чтобы избежать фальсификаций.

"Точных данных о количестве граждан Абхазии, которые могут проголосовать на участке в Москве, мне неизвестно. Известно примерное количество граждан Абхазии, голосующих в Черкесске. Примерное количество избирателей составляет около 3000 человек. Точное число бюллетеней, которые будут направлены в Москву и Черкесск, неизвестно. Однако есть основания полагать, что их количество может быть сокращено во избежание возможных фальсификаций”, - сказал он.

Антон Кривенюк констатирует, что в истории абхазских президентских выборов еще не было случаев принудительного голосования на участках, которые находятся за пределами страны.

"Не было еще таких случаев, чтобы диаспора в том или ином виде, будь то студенты или другие группы, использовалась для принудительного голосования за того или иного кандидата”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

В Центризбиркоме Абхазии сообщили “Кавказскому узлу”, что избирательные участки будут открыты в двух российских городах.

"В Москве и на Северном Кавказе, в городе Черкесск. В этих городах много граждан Абхазии, которые проживают здесь уже многие годы.Согласно закону, ЦИК Республики Абхазия образует избирательные участки в этих городах за 30 дней до выборов. То же самое касается и формирования составов избирательных комиссий", - сказал представитель ЦИК Абхазии.

Избирательный участок необходимо было открывать также в Нальчике, где проживает около 1700 граждан страны, говорит абхазский адвокат.

"Там по разным подсчетам около 1700 граждан Абхазии. Но участки открывают только в Москве и Черкесске. Многие люди не смогут поехать в Черкесск из Нальчика, чтобы проголосовать. Это нарушение их прав. Столько людей не примет участия в выборах", - сказал он “Кавказскому узлу”.

Проведение встречи в Москве и принудительное присутствие студентов является нарушением избирательного кодекса Абхазии, отмечает он.

"Во-первых, сам его визит в Москву и встреча со студентами - это явное использование административного ресурса кандидатом в президенты от власти, что запрещено избирательным законодательством страны. Почему такие визиты не были организованы для других кандидатов в президенты? Потому что стоит цель показать, что Москва готова разговаривать только с ним. Но это нарушение пункта о равноправии во всем процессе избирательной кампании", - указал адвокат.

По его словам, принудительное присутствие студентов также противоречит закону.

“В законе написано, что встречи должны быть добровольными, но если студентов заставили быть там, то это тоже нарушение закона. ЦИК должны обратить на это внимание. В целом во всей предвыборной кампании наблюдаются неравные условия, один из кандидатов пользуется всеми рычагами власти”, - указал он.

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