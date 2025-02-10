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12:04, 10 февраля 2025

ЦИК Абхазии значительно увеличил число бюллетеней для участков в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Абхазии решил выдать в несколько раз больше бюллетеней на участки в Москве и Черкеске по сравнению с прошлыми выборами президента страны.

Как сообщал "Кавказский узел", организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также представители абазинцев Карачаево-Черкессии попросили увеличить число участков в России для голосования на выборах президента Абхазии. На территории России избирательные участки организованы только в Москве и Черкесске, глава ЦИК России заявила о готовности открыть новые участки. Открытие дополнительных участков из всех кандидатов будет наиболее выгодным Бадре Гунбе, сочли аналитики. 30 января стало известно, что Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России.

На заседании ЦИК Абхазии среди членов центральной избирательной комиссии вызвала полемику просьба посла в РФ Алхаса Квицинии об увеличении количества бюллетеней для Москвы. Квициния попросил увеличить количество бюллетеней в Москве до 7 000, информировала "Нужная газета" в своем телеграм-канале. 

Напомним,на выборах президента Абхазии в 2020 году для голосования были открыты 154 участка, в том числе по одному в Москве и Черкесске. В Москве проголосовало около 1000 избирателей.

Посол никак не обосновал просьбу о семикратном повышении бюллетеней в Москве и это вызвало споры среди членов ЦИК.

Глава Центризбиркома Дмитрий Маршан сообщил, что был проведен эксперимент, который позволил зафиксировать определенные условия, при которых члены участковой комиссии смогут принять 2600 и 4300 человек. «Если как роботы они будут работать и тратить на одного гражданина 3 минуты, тогда смогут обслужить 2600 человек. Если члены комиссии будут работать как роботы и голосующие будут как роботы, тогда на одного человека тратиться 2 минуты. Тогда смогут принять 4300 человек. Но это члены комиссии будут работать без перерыва, не отрываясь от места все 12 часов», - отметил Маршан, слова которого приводит телеграм-канал АИАШАРА.

После трехчасового обсуждения члены ЦИК приняли компромиссное решение направить в Москву 4 тысячи бюллетеней, в Черкесск 3,5 тысячи, информирует издание. На заседании ЦИК также принято решение, о введении в состав участковой избирательной комиссии в Москве трех новых членов и замене одного члена избирательной комиссии на избирательном участке в Черкесске. 

ЦИК Абхазии в своем релизе напомнил, что проголосовать на досрочных выборах президента республики 15 февраля можно будет на ул. Шаболовка, 36 в Москве, а также на ул. Гутякулова, 2Б в Черкесске.

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики. На время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба, который в публикациях на сайте президента указан как "и. о. президента". Также в выборах участвуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

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