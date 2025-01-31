Предложение увеличить число избирательных участков в России выгодно Бадре Гунбе

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Открытие дополнительных участков, о котором в преддверии выборов президента Абхазии поступили предложения из республик Северного Кавказа, из всех кандидатов будет наиболее выгодным Бадре Гунбе, сочли аналитики.

Как писал "Кавказский узел", организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также представители абазинцев Карачаево-Черкессии попросили увеличить число участков в России для голосования на выборах президента Абхазии. На территории России избирательные участки организованы только в Москве и Черкесске, глава ЦИК заявила о готовности открыть новые участки.

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Аслана Бжании был назначен и.о. президента, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики.

Основным выгодополучателем от появления новых участков будет Бадра Гунба, считает политолог Нателла Акаба. «В России живет много граждан Абхазии, которые хотели бы проголосовать за него, но им сложно это сделать из-за отсутствия участков», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, у всех кандидатов найдется возможность отправить на эти участки (если они появятся) своих наблюдателей.

Появление новых участков в России будет наиболее выгодно Гунбе, подтвердил на условиях анонимности аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии. Он предположил, что инициатива исходила от российских политтехнологов, работающих на Гунбу, из-за недостаточно высокого рейтинга кандидата.

«Абхазская диаспора […] достаточно хаотична. Здесь, к примеру, есть много сторонников у Барцица. При этом, спохватились они [инициаторы увеличения числа участков] откровенно поздно. Поскольку если в начале января такие участки еще можно было открыть, то сейчас для этого потребуется провести через парламент изменение законодательства, а не факт, что у Гунбы хватит поддержки для этого», - заявил он.

По его мнению, подобные участки, особенно если оппозиционные кандидаты не смогут обеспечить их наблюдателями, могут быть использованы для накрутки голосов в пользу «правильного» кандидата. «В самой Абхазии это невозможно. Там на каждом участке наблюдатели от кандидатов со своей группой поддержки. И никакие карусели, пригоны бюджетников или фальсификации избирательного протокола там просто не пройдут», - заметил он.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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