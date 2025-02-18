Аналитики поспорили о масштабах нарушений на выборах президента Абхазии

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Подкуп и давление на избирателей в ходе досрочных выборов президента Абхазии были распространены, административный ресурс использовался максимально, но информации о нарушениях непосредственно в ходе голосования наблюдатели от штабов не распространяли.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии, избирком отчитался о явке 65% и отсутствии нарушений в ходе голосования. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов по итогам первого тура выборов, голосование во втором туре назначено на 1 марта.

В выборах участвовали пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Журналист Антон Кривенюк, юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава и абхазский политолог Давид Дасания прокомментировали для "Кавказского узла" заявление Центризбиркома Абхазии об отсутствии нарушений в ходе выборов президента.

Непосредственно в процессе голосования на досрочных выборах президента Абхазии существенных нарушений не фиксировалось, указал Антон Кривенюк. "Нарушений в основном, видимо, не было, за исключением участков в Черкессии, где намечалась карусель, но, насколько я понимаю, вовремя была остановлена", - сказал он.

При этом журналист подчеркнул, что сами выборы нельзя назвать безупречными. "Другое дело - подкуп избирателей, он имел место в достаточно больших масштабах, а вот конкретно в ходе голосования там сложно было бы (фальсифицировать результаты), потому что было приковано повышенное внимание к техническому процессу голосования со стороны всех сил, участвующих в выборах", - сказал Кривенюк.

На участке в Черкесске молодые люди с чужими абхазскими паспортами пытались проголосовать на досрочных выборах президента в пользу одного из кандидатов. Несмотря на то, что законодательство Абхазии запрещает агитацию в день голосования, в автобусах продолжали транслироваться ролики с агитацией в поддержку кандидата в президенты Бадры Гунбы.

Нарушения во время голосования, безусловно, имели место, однако они не фиксировались, считает Саид Гезердава.

"Не было независимых наблюдателей, а наблюдатели от штабов пока не делятся такой информацией, по крайней мере, этой информации нет в публичном поле. Но говорили о том, что вбросили какое-то количество (бюллетеней), что даже выезжал туда на место председатель ЦИК, - но опять же, никаких подтверждений этой информации нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом у юриста сложилось впечатление, что на некоторых избирателей оказывалось определенное давление.

"Так, предположительно, давление оказывалось на избирателей в тех селах и других местах, где компактно проживают армяне. Они, возможно, были подвергнуты манипуляциям, но это (вряд ли) такие нарушения, которые постфактум могут быть установлены либо обнаружены. Мы сейчас видим обвинения со стороны, например, одного штаба, в том, что это имело место, и, в свою очередь, реакцию другого штаба. Относительно тех нарушений, которые происходят в день голосования, такие как вбросы, карусели и прочее, информации никакой практически нет серьезной", - констатировал Гезердава.

Давид Дасания заявил, что на этих президентских выборах в Абхазии наблюдается "беспрецедентное количество нарушений", однако перечисленные им нарушения также не касаются непосредственно процесса голосования.

"Бывшим президентом (Асланом Бжанией, - прим. "Кавказского узла") и его командой было выдано огромное количество абхазских паспортов лицам неабхазской и неабазинской национальности, что незаконно. Таких людей очень много, и они корпоративно голосуют за кандидата от власти Бадру Гунбу", - сказал он.

Политолог также указал, что было отменено голосование на территории Турции, где около 80% избирателей планировали поддержать кандидата от оппозиции Адгура Ардзинбу. "Потомки абхазских махаджиров, насильственно изгнанных из Абхазии во второй половине XIX века, крайне возмущены этим решением, так как ранее они беспрепятственно участвовали в президентских выборах", - подчеркнул Дасания.

По его мнению, административный ресурс был использован "в максимальной степени". "Ситуация дошла до крайностей: за кандидата от власти активно агитируют, порой ведя себя неадекватно, некоторые абхазские чиновники, включая глав администраций районов, руководителей министерств и ведомств. В Карачаево-Черкесии на поддержку Гунбе были брошены силы администрации главы республики и правительства", - пояснил Дасания.

Он также отметил, что "уважаемые и авторитетные" граждане Абхазии, которые хотели поддержать Ардзинбу на территории Абхазии или в Карачаево-Черкесии, были задержаны и депортированы. "Кто в Турцию, кто в Абхазию с запретом на въезд сроком от 10 лет до пожизненного", - уточнил политолог.

По его данным, имеются и другие нарушения, включая избиения и запугивания избирателей и агитаторов. "Уже перечисленного достаточно, чтобы оппозиция и я лично не признали итоги выборов, если победу одержит кандидат от власти. И еще одно, нельзя было Москве принимать в высоких кабинетах политика, который пока еще не является избранным президентом Абхазии. Это грубое вмешательство во внутренние дела Абхазии", - резюмировал Дасания.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии". Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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