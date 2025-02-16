Власти Абхазии отчитались об отсутствии нарушений на выборах

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Генпрокуратура, МВД и Центризбирком Абхазии заявили об отсутствии нарушений на выборах президента, несмотря на то, что жители ранее заявили о попытке фальсификации и про агитацию в день голосования.

Как информировал "Кавказский узел", 15 февраля в Абхазии прошло голосование на выборах президента, председатель ЦИК сообщил о втором туре выборов. Наблюдатели и жители республики заявили о ряде нарушений.

На участке в Черкесске молодые люди с чужими абхазскими паспортами пытались проголосовать на досрочных выборах президента в пользу одного из кандидатов. Несмотря на то, что законодательство Абхазии запрещает агитацию в день голосования, в автобусах продолжали транслироваться ролики с агитацией в поддержку кандидата в президенты Бадры Гунбы.

В прокуратуру Абхазии не поступало каких-либо жалоб, обращений и заявлений о нарушениях на избирательных участках, заявил временно исполняющий обязанности (врио) генпрокурора страны Дамир Квициния, слова которого 15 февраля привело ИА "Апсныпресс".

Об отсуствии нарушений на выборах также заявил врио министра внутренних дел Абхазии Роберт Киут. "Работу продолжаем в усиленном режиме", – привел ТАСС 15 февраля его слова.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Абхазии не поступало жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов, привело также агентство слова главы ЦИК Дмитрия Маршана.

Напомним, в выборах президента Абхазии принимают участие пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен врио президента), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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