Жители Абхазии сообщили о нарушении на выборах

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В автобусах на мониторах продолжают транслироваться ролики с агитацией в поддержку кандидата в президенты Бадры Гунбы.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии проходит голосование на выборах президента, кроме того два участка открыты за пределами республики – в Москве и Черкесске. На избирательном участке в Москве образовались очереди.

Несмотря на то, что сегодня в Абхазии проходит голосование на выборах президента, в автобусах продолжается агитация в поддержку кандидата Бадры Гунбы. Об этом сообщили местные жители, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Законодательство Абхазии запрещает агитацию в день выборов, отметила сегодня в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Напомним, в выборах президента Абхазии участвуют пять кандидатов – вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен исполняющим обязанности президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба , бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал).

Ранее аналитики отметили, что основная борьба на президентских выборах разворачивается между Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинбой, а кандидаты Олег Барциц и Роберт Аршба имеют шансы пройти во второй тур.

Почему в Абхазии проходят досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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