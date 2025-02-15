Попытка фальсификации зафиксирована на участке в Черкесске

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На участке в Черкесске молодые люди с чужими абхазскими паспортами пытались проголосовать на досрочных выборах президента в пользу одного из кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", голосование на досрочных выборах президента Абхазии завершено на всех 154 участках. Центризбирком отчитался о явке 65%. В Черкесске по данным на 19.30 мск проголосовали 1902 избирателя.

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

В последние часы голосования в Черкесске была зафиксирована попытка фальсификации в пользу одного из кандидатов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Давид Дасания, предоставив видеофрагмент беседы с молодыми людьми, которые, по его данным, участвовали в этом.

На видеозаписи мужской голос за кадром опрашивает молодых людей

"Подожди, ты кипу паспортов передал ему, да? Как его зовут? ", - говорит голос за кадром. "Я не знаю", - отвечает молодой человек.

" А у вас откуда эта кипа паспортов оказалась?", - продолжает снимающий. "У нас знакомые", - говорят молодые люди.

"Знакомые? Кто дал имя, есть? Есть номер его?", - спрашивает голос за кадром. "Вот они детей вот так подряжают с кипами паспортов", - резюмирует он же.

Молодые люди утверждают, что паспорта им вручили неизвестные лица для того, чтобы они проголосовали за определенного кандидата, сообщил Telegram-канал DNews Абхазия,

После инцидента у участка один из молодых людей заявил на видеозаписи, что они пришли на выборы голосовать за вознаграждение в 1000 рублей и должны были отдать свой голос "по левому паспорту" за одного из кандидатов, сообщил Telegram-канал "ЧП Абхазия".

Напомним, в выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.