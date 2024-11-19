Обнародовано соглашение об отставке Аслана Бжании

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Аслан Бжания согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление, следует из текста соглашения с оппозицией.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью после завершения переговоров, по данным оппозиции, президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку, также в отставку уходит премьер-министр Александр Анкваб.

15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Вечером 18 ноября представители властей Абхазии и оппозиции начали в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса, после того как они изложили свои предложения.

Пресс-служба президента Абхазии сегодня, 19 ноября опубликовала в своем телеграм-канале текст соглашения между властями и оппозицией.

В первом пункте текста соглашения говорится, что президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Но с оговоркой, указанной во втором пункте, в котором говорится, что "граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года". В противном случае Бжания отзовет свое заявление об отставке.

Заявление об отставке сегодня рассмотрит Народное собрание - Парламент республики Абхазия. Подтверждается, что исполняющим обязанности президента будет вице-президент Гунба Б.З.

Гунба, в свою очередь, освобождает от должности премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, на эту должность назначается Валерий Бганба. "Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента республики Абхазия", - говорится в соглашении, которое подписали "вице-президент республики Абхазия Бадра Гунба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа".

Также пресс-служба публикует обращение Аслана Бжании к спикеру Народного собрания - Парламента Абхазии Лаше Ашубе об отставке. В документе под номером 1801 говорится: "В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 65 Конституции республики Абхазии я подаю в отставку с должности президента республики Абхазия".

Напомним, 16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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