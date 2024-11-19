Бжания приказал силовикам не допустить захвата зданий

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Действовать по уставу и не допустить захвата протестующими зданий поручил силовикам президент Абхазии. Представители властей вернулись на переговоры с оппозицией после обсуждения ситуации с Бжанией.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Сегодня представители оппозиции призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов после совещания в парламенте отправились к Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и оппозиции. Сегодня вечером представители властей Абхазии и оппозиции начали в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса, после того как они изложили свои предложения, был объявлен перерыв.

По данным инфоцентра президента Абхазии, в ночь на 18 ноября к зданию Абхазской государственной телерадиокомпании подъехали неизвестные, которых охранникам пришлось отгонять предупредительными выстрелами. Оппозиция опровергает участие в попытках захвата телерадиокомпании.

Сюжет о событиях в Абхазии выпустил сегодня вечером "Первый канал". В нем президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что была совершена попытка проникнуть в здания силовых структур и абхазского телевидения. "Сегодня ночью была попытка проникнуть на государственное телевидение, в ряд других учреждений, была перестрелка. Была попытка оказать давление, проникнуть в комплекс зданий МВД и службы государственной безопасности Даны соответствующие поручения о недопустимости развития такого рода сценариев, действовать по воинскому уставу", - сказал Бжания.

Делегация властей во главе с Бадрой Гунба вернулась после встречи с Асланом Бжания, переговоры продолжились, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

Напомним, 16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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