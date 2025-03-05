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20:51, 5 марта 2025

Гунба после победы на выборах встретился с Путиным

Бадра Гунба (слева) и Владимир Путин на встрече в Кремле. Скриншот фото от 05.03.25, http://kremlin.ru/events/president/news/76410.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России попросил продлить переток электроэнергии, запустить программу о двойном гражданстве и отсрочить требование о российских водительских правах. Путин ответил согласием по первым двум пунктам и пообещал ускорить выдачу прав.

Как писал "Кавказский узел",  Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщил Центризбирком Абхазии. Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, заявил председатель ЦИК Абхазии. Оппозиция и аналитики сочли бесперспективным оспаривание нарушений.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил избранного президента Абхазии Бадру Гунбу с победой на выборах. "Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений  между Россией и Абхазией, знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, решения которых люди ждут. Будем работать", - заявил Путин.

Гунба поблагодарил Путина за поддержку со стороны России в разных сферах. "Оказывается поддержка в рамках энергосистемы Абхазии – благодаря Вашей личной поддержке. Я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Именно благодаря тому, что Вы оказали поддержку, нам удалось решить проблему энергодефицита. Но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объём гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита – это ориентировочно до середины апреля – поддержать Абхазию дополнительным объёмом гуманитарного перетока для решения тяжёлых, острых проблем для нашей страны", - приводятся его слова в отчете о встрече, опубликованном на сайте Кремля.

Путин ответил на эту просьбу согласием. "Хорошо, всё сделаем", - сказал он.

Кроме этого Гунба попросил Путина довести до конца вопрос по предоставлению двойного гражданства – российского гражданства гражданам Абхазии. 

"Более 70 процентов граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями, и, если такая возможность есть, мы хотели бы, чтобы такая программа была реализована", - сказал Бадра Гунба.

Владимир Путин пообещал, что работа будет продолжена. "Она, в принципе-то, подготовлена, и мы продолжим её реализацию. Соответствующие указания коллегам направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, ещё требуют внимательного к ним отношения, но мы продолжим эту работу", - отметил он.

Также избранный президент Абхазии обратил внимание на требование получить российские водительские права для тех граждан Абхазии, которые имеют гражданство России. "Если есть такая возможность в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательство на два года, мы бы довели до граждан нашей страны необходимость получения российского удостоверения на пользование автотранспортным средством и решили бы проблему, с которой столкнулись наши граждане", - заявил он.

Путин пообещал поручить Министерству внутренних дел увеличить количество  пунктов и личного состава сотрудников, которые помогут оформить необходимые водительские документы "не растягивая на годы вперёд, а в более короткие сроки". "Но мы это сделаем", - сказал он.

В ноябре 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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