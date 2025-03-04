Аналитики сочли бесперспективным оспаривание нарушений на выборах в Абхазии

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Нарушения, зафиксированные на выборах в Абхазии, незначительны и не смогли бы оказать существенного влияния на итоги выборов с учетом большого разрыва между кандидатами в президенты, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщил сегодня Центризбирком Абхазии. Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, заявил председатель ЦИК Абхазии. Адгур Ардзинба счел бесполезным оспаривание итогов президентских выборов, оппозиция продолжит политическую борьбу на муниципальных и парламентских выборах.

Вечером 1 марта избирательные штабы обоих кандидатов заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки. При этом штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей на участках, а штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования, в том числе в селе Аракич.

Политолог Нателла Акаба отметила, что по ее данным, особо серьезных нарушений, которые повлияли бы на исход выборов, не было. Она также подчеркнула, что инцидент со стрельбой в Цандрипше – не первый в истории Абхазии. "Раньше на выборах тоже иногда фиксировались похожие инциденты. Но результаты выборов из-за этого никто не отменял", - заметила политолог.

По ее мнению соглашение о честной борьбе соблюдалось. "Насколько я понимаю, победивший кандидат и его команда настроены продолжить эту традицию и сотрудничать с оппозицией", - заявила она.

Судя по всему серьезных нарушений, которые могли повлиять на ход выборов, не было, считает аналитик, много лет изучающий Абхазию.

"Оппозиция, конечно, говорит о чудовищных нарушениях, данные о которых она когда-нибудь опубликует, но пока то что известно не тянет на сколько-нибудь серьезные нарушения, требующие пересчета. Да и возникает вопрос – почему не публикуют сейчас? Если нарушения серьезные, то можно было публиковать в режиме онлайн на сайтах и в TГ-каналах", - заявил он.

Единственное, по мнению аналитика, что могло бы быть серьезным нарушением – это подтверждение слухов о недавней массовой раздаче паспортов, после чего их владельцев целыми автобусами везли на участки. "Но для проверки того, насколько незаконно выданы эти паспорта (а гражданство присваивалось президентским указом), нужно заключение МВД или СГБ, а там у оппозиции уже никого нет. Вновь раскачивать обстановку сейчас они просто побоятся – слишком большой разрыв между кандидатами, который буквально деморализовал многих", - заметил он.

По его мнению, инцидент со стрельбой на избирательном участке в Цандрипше уникален. "За последние десять лет я ни разу не слышал, чтобы такой инцидент был, поэтому и у ЦИК нет прецедента как реагировать», - подчеркнул он. Также он отметил инцидент в селе Аракич Очамчырского района, где, по его сведениям, была драка из-за того, что сторонники Ардзинбы решили, что на участке якобы голосуют чужие люди.

На участке в поселке Цандрипш Гагрского района группа людей в масках открыла стрельбу и повредила бюллетени, силовики сообщили о поисках нападавших. Штаб Гунбы обвинил в нападении на участок сторонников Ардзинбы. Следком России возбудил дело о терроризме после нападения на участок, об уголовном деле сообщила и прокуратура Абхазии.

Что касается заключенного штабами двух кандидатов соглашения о честной борьбе, то по словам аналитика, формально штаб Гунбы его соблюдал. "Там в основном расписывали – Гунба здесь, Гунба там. А грязную работу делали политтехнологи и десяток тг-<каналов>", - заявил он.

Эксперт по Абхазии, также говоривший на условиях анонимности, отметил, что стрельба в Цандрипше, это "из ряда вон выходящая ситуация", но результат в выборов из-за этого отменять не будут. Из других подобных случаев он отметил участок в Черкесске, гле пытались устроить "карусель". "Может быть, для оппозиции было бы лучше, чтобы такая карусель была – они могли бы тогда поднять шум", - заявил он.

Вообще же, по его оценке, выявленные нарушения действительно не оказали влияния на результат, поскольку разрыв между кандидатами был слишком велик.

Что касается соглашения о честных выборах, то, по оценке эксперта, оно было заключено слишком поздно. "Если бы его заключили в начале кампании, то тогда оно имело бы смысл", - заключил он.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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