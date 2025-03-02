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01:23, 2 марта 2025

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело после нападения на избирательный участок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По факту вооруженного нападения на избирательный участок в поселке Цандрипш прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходило голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). На участке в поселке Цандрипш Гагрского района группа людей в масках открыла стрельбу и повредила бюллетени, силовики сообщили о поисках нападавших. Штаб Гунбы обвинил в нападении на участок сторонников Ардзинбы. Следком России возбудил дело о терроризме после нападения на участок.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело после нападения на избирательный участок 5 округа 14 "Цандрипшский", который расположен в средней школе №2 в поселке Цандрипш, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Уголовное дело возбуждено по пунктам "а" и "в" части 1 статьи 217 УК Абхазии и части 2 статьи 320 УК Абхазии (воспрепятствование работе избирательной комиссии, осуществленное с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору; угроза применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителей власти; незаконный оборот огнестрельного оружия).

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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