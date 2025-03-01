Штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в стрельбе на участке

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Группа людей в масках на участке в Цандрипше Гагрского района открыла стрельбу и повредила бюллетени, силовики сообщили о поиске нападавших. Штаб Гунбы обвинил в нападении на участок сторонников Ардзинбы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходило голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). В Черкесске избирком зарегистрировал нарушения - попытки избирателей проголосовать с чужими паспортами. ЦИК также подтвердил, что после потасовки было временно приостановлено голосование на участке в селе Аракич Очамчырского района, где, по данным источников, попытались проголосовать люди, не зарегистрированные в селе. Избирательные штабы обоих кандидатов в президенты Абхазии заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Штаб Бадры Гунбы выпустил заявление, в котором обвинил сторонников Ардзинбы в помехах работе комиссии на участке в Цандрипше.

Сторонники Адгура Ардзинба, открыв стрельбу и угрожая членам комиссии и избирателям, в масках ворвались на избирательный участок №5 округа №14 «Цандрыпшский» в средней школе №2, разбили урну для голосования, разбросали бюллетени <...> Требуем от Центральной избирательной комиссии при подсчете бюллетеней учесть и те, которые были незаконно извлечены из разрушенных урн для голосования", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Гунбы в Telegram.

1 марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской школе №2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост «Мюссера». Не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Объявлен план "Перехват", сообщило сегодня "Апсныпресс", также опубликовав видео МВД, на котором силовики подходят к одному из автомобилей.

Генпрокуратура уточнила, что нападение осуществила группа вооруженных лиц в масках в количестве до 20 человек. "С целью воспрепятствования работе избирательной комиссии и, угрожая насилием, опасным для жизни в отношении членов избирательной комиссии и сотрудников милиции, повредили избирательную урну и скрылись с места преступления", - указано в другом сообщении агентства.

Telegram-канал "D News Абхазия" опубликовал видео с участка в Цандрипше. На нем видны лежащие на полу бюллетени. "Цандрипш, бюллетени разбросаны. На участке ад. Была попытка вброса", - говорится описании к видео.

Слова одного из наблюдателей процитировала "Нужная газета". "Зашли люди в масках, стреляли внутри участка, перевернули урну, вытащили часть бюллетеней, часть залили водой", - говорится в сообщении.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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