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21:37, 3 февраля 2025

Общественная палата Абхазии призвала устранить противоречия в выборном законодательстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неоднозначность трактовки избирательного законодательства может привести к эскалации ситуации в Абхазии, заявила общественная палата Абхазии, призвав депутатов отменить графу "против всех" во втором туре президентских выборов и упростить порядок подсчета голосов.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Общественная палата Абхазии попросила депутатов парламента внести изменения в выборное законодательство, в соответствии с которым в бюллетене для голосования во втором туре отсутствовала бы графа, позволяющая проголосовать против всех кандидатов, сообщило агентство "Апсныпресс".

Общественная палата, заявление которой опубликовало издание, считает, что  неоднозначность трактовки статьи 19 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», регламентирующей подсчет голосов во втором туре выборов, "может привести к дальнейшей эскалации напряженности в обществе". 

"Во избежание повторения негативного опыта предыдущих выборов, связанных с использованием при повторном голосовании бюллетеней, содержащих строку «Против всех кандидатов», Общественная палата Республики Абхазия просит  внести изменения в статьи 16 и 19 закона «О выборах Президента Республики Абхазия»: исключить из бюллетеня для повторного голосования строку  «Против всех кандидатов». Абзац 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: «Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей», - указано в заявлении. 

13 марта  2020 года парламент Абхазии внес поправки в статью 16 закона "О выборах президента Абхазии", закрепляющую указание графы "против всех" в бюллетене. Возглавлявший тогда ЦИК Абхазии Тамаз Гогия указал, что парламент не устранил все противоречия в выборном законодательстве республики - порядок подсчета голосов и определение победителя в случае проведения второго тура остаются не до конца понятными.

Двоякая трактовка 19-й статьи закона "О выборах президента Абхазии", которая гласит, что "избранным президентом считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей", уже привела к искам против Центризбиркома и двум противоположным решениям Верховного суда, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

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Автор: "Кавказский узел"

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