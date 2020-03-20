Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020

20 марта 2020, 20:19

22 марта 2020 года в Абхазии пройдет голосование на выборах президента. Результаты предыдущего голосования отменил на фоне протестов Верховный суд. Рауль Хаджимба в нынешних выборах не участвует. На пост претендуют три кандидата - Адгур Ардзинба, Аслан Бжания и Леонид Дзапшба.

Почему проводятся досрочные выборы

Результаты предыдущих выборов 8 сентября 2019, на которых победу одержал Рауль Хаджимба, отменил Верховный суд. Его соперник во втором туре Алхас Квициния, уступивший Хаджимбе лишь тысячу голосов, подал иск, который судьи удовлетворили на фоне захвата протестующими администрации президента. Хаджимба на фоне протестов подал в отставку, в нынешних выборах ни он, ни Квициния не участвуют. Фаворитом называют Аслана Бжанию, который предыдущие выборы пропустил по состоянию здоровья. Врачи диагностировали пневмонию, а сам Бжания утверждал, что его отравили.

Кто претендует на пост президента

Аслан Бжания – бывший глава Службы госбезопасности, лидер оппозиции. Опытный политик, штаб которого возглавляет бывший президент Абхазии Александр Анкваб. Когда в начале марта Бжанию вновь госпитализировали с пневмонией, все кандидаты приостановили избирательные кампании. 8 марта он пообещал участвовать в выборах. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указывают, что в окружении Бжании оказались соперничающие друг с другом политики, и их борьба за власть грозит республике новым политическим кризисом.

Бжания намерен провести реформу министерств, чтобы они не дублировали функции друг друга. Он также уверен, что стране пойдет на пользу установленная Конституцией исключительная ответственность президента за все процессы, происходящие в республике. В случае его победы в Абхазии возможны конституционные изменения в части компетенции президента и перераспределения властных полномочий между исполнительной и законодательной ветвями .

Адгур Ардзинба – бывший министр экономики. Его считают представителем клана Хаджимбы, он приходится родственником первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе . Ардзинбе 38 лет, он самый молодой среди кандидатов.

Ардзинба считает необходимым организовать систему обратной связи между властью и обществом, задействовать граждан в обсуждении общественно значимых вопросов, тщательно следить за репутацией чиновников и обеспечить прозрачное расходование госбюджета .

Он настаивает на концепции создания социально ориентированного государства, которое обеспечивало бы свободное и безопасное развитие многонационального народа Абхазии. Кандидат предлагает заменить НДС налогом с оборота, высказывается против сотрудничества с Грузией и продажи абхазской недвижимости иностранцам .

17 февраля 2020 года исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Адгура Ардзинбу от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики республики на период предвыборной кампании.

Леонид Дзапшба – бывший глава МВД. Ушел с поста в 2016 году на фоне массовых протестов с требованием его отставки. На выборах в августе 2019 года в первом туре за него проголосовали 5,97% избирателей.

В случае победы кандидат считает первоочередной задачей искоренить коррупцию. Также он обещает работать над обеспечением прав всех национальностей, поддерживать репатриантов и развивать абхазский язык. Планирует реформировать сферу образования, улучшить состояние сельских школ и повысить заработную плату учителям на 100%. В его планах — увеличить пенсии и поднять зарплаты врачам .

Дзапшба обещает "навести порядок в доме, на улице, в государстве". Тезисы его программы: верховенство закона, искоренение коррупции, равенство прав национальностей, резкое повышение зарплат бюджетникам. За глубокую интеграцию Абхазии с Россией, с Грузией планирует заключить договор о мире .

ЦИК не пригласил наблюдателей

Выборы президента в этот раз пройдут без участия наблюдателей из Госдумы России. Так 18 марта решил Совет Думы, объяснив отказ распространением коронавируса .

В Абхазии на 20 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. 12 марта был выявлен первый случай заражения на юге России. В Грузии число подтвержденных заболеваний – 43. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за опасности распространения болезни ЦИК решил вообще не приглашать на участки наблюдателей из других государств. Россию будут представлять сотрудники посольства, заявил глава ЦИК Тамаз Гогия . Также в выборах примут участие трое наблюдателей из Южной Осетии - сотрудники администрации президента Южной Осетии и представитель республиканского Центризбиркома .

Условия победы на выборах

13 марта парламент Абхазии внес поправки в статью 16 закона "О выборах президента Абхазии", закрепляющую указание графы "против всех" в бюллетене.

Однако, по словам председателя ЦИК Тамаза Гогии, парламент не устранил все противоречия в выборном законодательстве республики. Порядок подсчета голосов и определение победителя в случае проведения второго тура остаются не до конца понятными, и ЦИК придется руководствоваться решением суда, принятым 10 января этого года и признающим итоги выборов недействительными.

Двоякая трактовка 19-й статьи закона "О выборах президента Абхазии", которая гласит, что "избранным президентом считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей", уже привела к искам против Центризбиркома и двум противоположным решениям Верховного суда .

Выборы 22 марта пройдут по основным спискам избирателей на 152 участках на территории Абхазии , а также на двух участках в Москве и Черкесске. В Турции избирательный участок не откроют, на прошлых выборах он также не работал. Проголосовать смогут все граждане Абхазии, обладающие новыми образцами паспортов гражданина республики. Для этого им нужно прийти на избирательный участок по месту прописки и поставить галочку напротив имени кандидата, которому они отдают свое предпочтение, либо напротив графы "против всех" .

22-23 марта протоколы результатов голосования должны быть переданы в окружные комиссии, а затем – в ЦИК. Комиссия подпишет протокол выборов до 25 марта, итоги будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов, принявших участие в голосовании. Если ни одному из претендентов это не удастся, будет назначен второй тур .

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