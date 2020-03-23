Избирком озвучил предварительные итоги выборов президента Абхазии

23 марта 2020, 11:07

Победителем президентских выборов в Абхазии стал Аслан Бжания, за которого проголосовали 56,5% избирателей, сообщил ЦИК республики после подсчета голосов.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта жители Абхазии голосовали на досрочных выборах президента. По данным ЦИК на 23.00 мск, 56,76% голосов набрал Аслан Бжания. За Адгура Ардзинбу было отдано 35,57% голосов.

На пост президента претендовали три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Аслана Бжании и Адгура Ардзинбы.

На выборах Аслан Бжания набрал 56,5% голосов, Адгур Ардзинба - 35,42%, Леонид Дзапшба - 2,22%, сообщил на брифинге в Международном пресс-центре глава ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, явка составила 71,56%. Информации о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоги выборов, в ЦИК не поступало, пишет "Sputnik Абхазия".

Напомним, повторные выборы были назначены после того, как 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил свой пост. Ранее, 8 сентября 2019 года, Хаджимба победил в ходе второго тура выборов, в первом туре ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во втором туре за Хаджимбу проголосовали 39 793 избирателя (47,39%), за председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию - 38 766 человек (46,17%). Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

ЦИК подпишет протокол выборов до 25 марта, окончательные итоги будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

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