Кризис в Абхазии пошел на спад после обещания Бжании участвовать в выборах

08 марта 2020, 19:07

Обещание Аслана Бжании принять участие в президентских выборах снизило остроту политического кризиса в Абхазии, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Кандидаты возобновили предвыборные кампании, приостановленные в связи с болезнью Бжании.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован в Краснодарском крае. Его сторонники предположили, что политика отравили, но 4 марта Минздрав Абхазии объявил, что Бжании поставлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония".

3 марта около 400 человек провели акцию у здания кабмина с требованием отставки правительства и и. о. президента Абхазии. Они настаивали на том, чтобы президентские выборы, назначенные на 22 марта, были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию. Если госпитализация Бжании помешает ему принять участие в выборах, это повлечет полномасштабный политический кризис с непредсказуемыми последствиями, предположили абхазские журналисты.

Аналитики сочли вопрос о переносе даты выборов неактуальным

Штаб кандидата в президенты Адгура Ардзинбы объявил 6 марта о возобновлении работы. "В связи с тем, что состояние здоровья кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании улучшается, предвыборный штаб Адгура Ардзинбы продолжает свою работу. Встречи с избирателями пока не запланированы, но в ближайшие дни возобновятся", - процитировало в тот же день заявление штаба "Апсныпресс".

Президентские выборы в Абхазии состоятся, как и запланировано, 22 марта, считает завотделом Кавказа института стран СНГ Владимир Новиков. "Есть зарегистрированные кандидаты, есть назначенная дата выборов. Господин Бжания свою кандидатуру не снял, дата выборов осталась прежней, и поднимать вопрос о переносе выборов на другой срок или о какой-то альтернативной кандидатуре просто неэтично", - сказал Новиков корреспонденту "Кавказского узла".

Итоги состоявшихся в 2019 году президентских выборов были отменены решением Верховного суда Абхазии. 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост, не дожидаясь перевыборов, и не стал выдвигать свою кандидатуру. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов на пост главы государства: помимо Аслана Бжании, это вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

По мнению Новикова, кризисная ситуация в республике возникла только в связи с внезапной болезнью Аслана Бжании. "Подобная ситуация возникла и во время выборной кампании прошлого года. Я считаю, происходило это потому, что лидеры сторон, ну скажем так, не проявляя никакого желания к переговорам, не стремились к компромиссу. В противовес прежним нынешняя выборная кампания с первых дней, как были зарегистрированы три претендента, развивалась достаточно спокойно. Обострение произошло, когда заболел Бжания и появились слухи, что эта болезнь имеет некий рукотворный характер. Я хочу особо подчеркнуть, что эти слухи не находят никакого подтверждения: есть аудиозапись самого Аслана Бжании, где он говорит, что у него пневмония", - сказал Владимир Новиков.

В выборах, состоявшихся в 2019 году, Бжания не участвовал, хотя считался фаворитом. Незадолго до голосования его госпитализировали с симптомами сильного отравления, на лечение потребовалось несколько месяцев. Как заявил политик в январе 2020 года, он имеет доказательства, что был отравлен диметилртутью. Весомых аргументов, подтверждающих факт умышленного отравления Бжании, нет, заявила Генпрокуратура Абхазии.

Ситуация могла выйти из-под контроля 3 марта, когда односельчане Бжании вышли на акцию протеста, считает эксперт. "Чтобы стабилизировать ситуацию, туда сразу же подъехали члены штаба Аслана Бжании и кандидат в президенты Адгур Ардзинба. Были переговоры сельчан с членами штаба Бжании и с Ардзинбой. Мы видим, что два фаворита (а мы понимаем, что Бжания и Ардзинба являются фаворитами в этих выборах), их штабы проявили волю к компромиссу. В тот же день Адгур Ардзинба поехал в Краснодар, в больницу к Аслану Бжании", - сказал Владимир Новиков.

Ни Бжания, ни Ардзинба не хотят, чтобы ситуация переросла в серьезный конфликт, убежден Новиков. "Оба прекрасно понимают, что, кто бы из них ни выиграл, то все равно некая тень предвыборного скандала будет сопровождать их весь президентский срок. Поведение участников предвыборной кампании как со стороны Бжании, так и со стороны Ардзинбы было адекватным, и команды кандидатов из этого достаточно серьезного предвыборного кризиса вышли достойно", - считает он.

Без Аслана Бжании выборов "в принципе быть не может", убежден в свою очередь кавказовед, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев. На последнем внеочередном заседании парламента Абхазии аналогичное мнение высказали депутаты, уточнил он. "Депутаты поддержали своего коллегу, бывшего министра внутренних дел Абхазии Рауля Лолуа, который заявил, что без Бжании президентские выборы невозможны. Нельзя не согласиться с депутатами, которые считают, что сегодня в Абхазии на политическом поле центр сил сконцентрирован в парламенте и от парламента зависит состояние здоровья общества", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Атаев.

При этом Артур Атаев склонен верить заявлению Аслана Бжании, сделанному в больничной палате и распространенному в мессенджерах. "В этом заявлении он обратился к своим соратникам и к избирателям и сказал, что рассчитывает через несколько дней покинуть больницу и вернуться в Абхазию. При этом он подтвердил диагноз, поставленный медиками, - двусторонняя пневмония", - сказал Артур Атаев.

Ученый считает, что это – лишь "очевидные, внешние контуры" абхазской политики. "Но есть и внутренние контуры политики, которые нужно обязательно преодолеть, потому что этими президентскими выборами новейшая история Абхазии не заканчивается. Нужно сделать так, чтобы впредь таких причин для дестабилизации обстановки, как это случилось несколько дней назад, не было. И [абхазским политикам] нужно найти такие методы работы, чтобы стабильность политической ситуации не зависела от уличных настроений", - сказал Артур Атаев, не исключив, что обострение кризиса возможно.

Заявление Бжании успокоило его сторонников

В том, что выборы состоятся, уверен и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. "Аслан Бжания сам обратился к своим сторонникам и сообщил, что его здоровье идет на поправку, что в ближайшие дни он вернется в Абхазию и продолжит готовиться к президентским выборам. Было напряжение в обществе, когда заболел Бжания, но ситуация довольно быстро разрешилась без каких-либо последствий", - сказал Хашиг корреспонденту "Кавказского узла".

Когда Бжания попал в больницу, в обществе возникло не столько напряжение, сколько непонимание ситуации, пояснила руководитель ИП «Аиашара» Низфа Аршба. «Ведь это не первый случай, когда лидера оппозиции госпитализируют в тяжелом состоянии. В прошлом году из-за этого Аслан Бжания не смог участвовать в выборах президента. Люди не знали, что будет дальше, как будут развиваться события сейчас, и будут ли вообще выборы в назначенную дату. Это неведение вылилось в недовольство, которое привело односельчан Бжании к зданию правительства. Ситуация разрешилась, как говорится, малой кровью, путем переговоров", - высказала свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" Низфа Аршба.

Замначальника штаба Аслана Бжании Леонид Лакербая также убежден, что выборы состоятся в намеченный день. "Судя по недавно распространенному аудиообращению, здоровье нашего кандидата идет на поправку, и он скоро вернётся в Абхазию. Работа штаба на некоторое время была приостановлена. Сейчас все штабы открылись, но активная агитационная работа начнётся на следующей неделе", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Леонид Лакербая, уточнив, что о самочувствии Бжании краснодарские врачи ежедневно информируют своих коллег из Минздрава Абхазии.

МИД России отреагировал на ультиматум Бганбы призывом избегать эмоций

Департамент информации и печати МИД России 5 марта опубликовал комментарий "относительно внутриполитической ситуации в Абхазии". "Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

4 марта и.о. президента Абхазии Валерий Бганба встретился в Сухуме с чрезвычайным и полномочным послом России Алексеем Двиняниным и потребовал передать данные, на основании которых российские СМИ, в том числе государственные, написали о новом отравлении Аслана Бжании. Если данные не будут переданы, а Генпрокуратура России не возбудит дело об отравлении, это будет расценено как "недружественный акт" по отношению к Абхазии, и власти республики оставляют за собой право "на действия по защите суверенитета и граждан", пригрозил Бганба.

Врачи в Краснодаре оказывают Бжании "всю необходимую помощь", заверила пресс-служба департамента. "Официальные данные о причинах болезни А.Г. Бжании доведены до абхазских партнеров. Настроены и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами", - говорится в публикации.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приемлемости заявлений Валерия Бганбы, пообещал, что "обращение по дипломатическим каналам будет доведено" до МИД России, "будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано". Заявление Бганбы адресовано абхазскому электорату и не повлечет ухудшения российско-абхазских отношений, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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