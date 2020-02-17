Леонид Дзапшба, Аслан Бжания, Адгур Ардзинба. Коллаж "Кавказского узла" Фото: Ибрагима Чкадуа, Niks777 https://ru.wikipedia.org/, стоп-кадр видео канала YouTube apsny.today https://www.youtube.com/watch?v=xN9dLXEzZqM&feature=emb_logo

17 февраля 2020, 15:44

ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты

Регистрацию на повторные выборы президента Абхазии сегодня прошли вице-премьер Адгур Ардзинба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и лидер оппозиции Аслан Бжания.

Как писал "Кавказский узел", 10 января Верховный суд Абхазии удовлетворил жалобу лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии и отменил итоги президентских выборов 2019 года, победителем которых был объявлен Рауль Хаджимба. Повторные выборы назначены на 22 марта.

Сегодня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в президенты Адгура Ардзинбу, Аслана Бжанию и Леонида Дзапшбу, а кандидатами в вице-президенты, соответственно, Арду Ашубу, Бадру Гунбу и Виктора Хашбу, сообщил на своем сайте ЦИК.

Ардзинба распространил обращение, в котором поздравил своих конкурентов с регистрацией и выразил надежду, что "предстоящие выборы будут высококонкурентными, но именно благодаря конкуренции идей и программ, а не грязных технологий, политических дрязг и спекуляций". "Мы призываем наших политических оппонентов приложить все усилия, чтобы выборы 2020 года прошли в атмосфере взаимного уважения с тем, чтобы не допустить углубление общественного раскола", - процитировал Адгура Ардзинбу абхазское издание "Апсны Пресс".

Ранее еще один претендент на президентский пост, исполняющий обязанности мэра Сухума Кан Кварчия, отказался от выдвижения своей кандидатуры из-за напряженной политической ситуации. "Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе", - заявил он, не указав при этом своим сторонникам, за кого голосовать на выборах.

Рауль Хаджимба под давлением протестующих принял решение о своей отставке, не дожидаясь перевыборов, и участвовать в них не стал. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что высокие шансы на победу в президентской гонке имеет лидер оппозиции Аслан Бжания, который также устраивает Кремль. Однако, по мнению экспертов, серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции.

Жители республики считают, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и тормозят развитие страны, находящейся в тяжелой экономической ситуации. О череде политических потрясений, произошедших в Абхазии с середины 2000-х годов, говорится в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Примечание:

"Участники акции у парламента Абхазии объявили ее круглосуточной", "Леонид Дзапшба анонсировал свое участие в выборах президента Абхазии", "Хаджимба отверг связь между митингом и отставками силовиков", "Гарри Аршба объяснился за нераскрытое преступление в Сухуме".

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