Жители Сухума устали от выборов и политических кризисов

13 января 2020, 17:45

Политические кризисы и частые выборы президента портят туристический имидж Абхазии и не дают ей развиваться на фоне высокого уровня безработицы и маленьких зарплат, указали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сухума.

Как писал "Кавказский узел", сегодня парламент Абхазии удовлетворил просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента и назначил исполняющим обязанности главы республики премьер-министра Валерия Бганбу. Хаджимба подал в отставку под давлением протестующих, которые 9 января захватили здание администрации президента. На фоне протестов Верховный суд Абхазии удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов 2019 года, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах Хаджимба после своей отставки отказался. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания заявил сегодня, что выдвинет свою кандидатуру на внеочередных выборах президента.

С середины 2000-х годов Абхазия пережила серию политических кризисов. Очередной из них разразился в 2019 году и привел к отставке Рауля Хаджимбы с поста президента республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Все дни политического кризиса Сухум жил обычной жизнью, в захвате администрации президента принимала "небольшая кучка заинтересованных людей", заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители города.

Продавец магазина одежды на сухумском рынке Гунда Адлейба считает, что "бесконечные политические кризисы не дают стране развиваться". "Дайте нам жить и работать спокойно, ведь к нам только поехали люди, появилась возможность зарабатывать на туристах. И мы опять показали себя дикарями",- сказал женщина.

По ее словам, на сентябрьских президентских выборах она голосовала за Рауля Хаджимбу. "Я лично его не знаю, но мне он показался самостоятельным политиком, который не пляшет под чью-то дудку. Просто хочется стабильности, а не постоянной смены правительства",- отметила женщина.

Рауль Хаджимба не должен быть идти на поводу у "оголтелой толпы" и уходить в отставку, считает 70-летний пенсионер Тимур Лакербая. "Его выбрал абхазский народ, а вот эти [протестующие] плюнули на наше мнение и свергли избранного президента",- заявил он.

В Абхазии нужно вводить внешнее управление, уверен 50-летний военнослужащий абхазской армии, майор Адамур Барциц. "Как показала история, сами мы не в состоянии управлять своей страной. Мы не можем построить свою государственность из-за кумовства и братания. Мы развалим все окончательно. Молодежь массово уезжает в Россию, потому что не видит на родине никаких перспектив",- заявил Барциц.

39-летний официант Тимур Лакоба считает, что все руководящие органы в Абхазии нужно менять полностью. "Их не вырвать из органов власти, годами в парламенте одни и те же люди сидят. На мой взгляд, сейчас депутаты все должны уйти в отставку, потому что они виноваты в этом кризисе",- подчеркнул Лакоба.

Учительница младших классов Манана Бахия назвала произошедшее в последние дни в Абхазии государственным переворотом. По ее мнению, к тем, кто причастен к этому, нет доверия в абхазском обществе. "Сейчас это самая обсуждаемая тема - и среди коллег, и среди родителей. Все однозначно считают, что людям, которые выломали двери и окна, разбили администрацию президента, нельзя доверять власть. Это дикари какие-то",- считает учительница.

Рауль Хаджимба должен был уйти, если он не смог удержать власть, считает продавец продуктового магазина Мимоза Гулия. "Если какие-то люди могут прийти и свергнуть президента, зачем тогда нам такой президент. Но и те, кто сейчас пришел к власти, тоже не сделают нашу страну лучше, потому что это борьба за власть. Никто из них на самом деле не думает о будущем Абхазии, а только о собственном финансовом благополучии",- заявила женщина.

Старейшины, которые проводят время на набережной Сухума, считают, что оппозиция и сторонники Хаджимбы должны объединиться, чтобы работать на благо Абхазии, а не разваливать ее окончательно.

"Такие политические кризисы не делают нам честь. Кто захотел, тот захватил власть, мы ведем себя не как цивилизованная страна, а как дикое племя. Все это влияет на имидж Абхазии, причем крайне негативно",- заявил, в частности, 80-летний пенсионер Валерий Таркил.

"Я в сентябре голосовал за Хаджимбу, потому что он не замечен в связях с ворами в законе, он не продвигал чьи-либо интересы. Аслан Бжания ничего выдающегося для Абхазии не сделал, кроме как возглавил госпереворот. Я не думаю, что народ поддержит его кандидатуру",- сказал, в свою очередь, 75-летний Аслан Шакрыл.

"Мы, как старейшины, находились все эти дни у здания администрации президента не для того, чтобы поддержать оппозиционеров, а для того, чтобы вразумить, подсказать, не допустить, чтобы полилась кровь. Абхазы не могут воевать между собой",- рассказал 72-летний Беслан Гадцба.

Проведенный корреспондентом "Кавказского узла" блиц-опрос среди жителей Сухума не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения.

Напомним, в апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого считали главным конкурентом Хаджимюы на выборах, госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах по причине болезни. При этом он призвал поддержать на выборах главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, сообщается в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".