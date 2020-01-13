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13 января 2020, 14:54

Аслан Бжания анонсировал участие в президентских выборах

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания заявил сегодня, что выдвинет свою кандидатуру на внеочередных выборах президента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня депутаты парламента удовлетворили просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента Абхазии и назначили исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Валерия Бганбу.

Аслан Бжания решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах, назначенных на 22 марта. "Сегодня я принял решение участвовать в выборах президента страны. Люди мне поверили, пошли за мной, поэтому я буду участвовать в выборах", - заявил Бжания корреспонденту "Кавказского узла". 

Хаджимба подал в отставку под давлением протестующих, захвативших 9 января здание администрации президента. На фоне протестов Верховный суд Абхазии удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов 2019 года, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Выдвигать свою кандидатуру на внеочередных выборах, Рауль Хаджимба отказался.

Напомним, что в апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого считали главным конкурентом Хаджимюы на выборах, госитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах по причине болезни. При этом он призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, сообщается в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Аслана Бжании.

Примечание:

"ЦИК Абхазии начал обсуждение даты президентских выборов", "Сторонники оппозиции в Абхазии поделились ожиданиями от участия в протестах", "Жители Абхазии назвали губительной очередную борьбу за власть в республике".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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