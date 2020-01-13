Рауль Хаджимба отказался баллотироваться в президенты

13 января 2020, 11:29

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил, что Рауль Хаджимба, сложивший президентские полномочия в результате массовых протестов, не будет принимать участия во внеочередных выборах.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером 12 января согласился с требованием протестующих и направил депутатам Народного собрания документ, где заявил о сложении полномочий "во имя мира и сохранения стабильности".

В парламенте Абхазии началась сессия, на которой депутаты должны рассмотреть прошение Рауля Хаджимбы об отставке и назначить исполняющего обязанности президента.

"Рауль Хаджимба принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новые выборы президента", - объявил вице-президент Аслан Барциц перед заседанием. При этом он отказался сообщить причину отказа от участия Хаджимба в выборах, передал корреспондент "Кавказского узла".