13 января 2020, 11:29
Рауль Хаджимба отказался баллотироваться в президенты
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил, что Рауль Хаджимба, сложивший президентские полномочия в результате массовых протестов, не будет принимать участия во внеочередных выборах.
Как сообщал "Кавказский узел", президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером 12 января согласился с требованием протестующих и направил депутатам Народного собрания документ, где заявил о сложении полномочий "во имя мира и сохранения стабильности".
"Рауль Хаджимба принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новые выборы президента", - объявил вице-президент Аслан Барциц перед заседанием. При этом он отказался сообщить причину отказа от участия Хаджимба в выборах, передал корреспондент "Кавказского узла".
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 22 марта. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома.
Напомним что 9 января сотни людей собрались у здания администрации президента Абхазии и захватили его, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. 10 января Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Протесты в республике обернулись уголовным делом о массовых беспорядках. 12 января протестующие передали занятое ими здание администрации президента государственной службе охраны.
Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". "Кавказским узлом" также подготовлена биография Рауля Хаджимбы.
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"