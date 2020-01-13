Хаджимба подтвердил свое решение об отставке

13 января 2020, 09:02

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил депутатам Народного собрания документ о сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером 12 января согласился с требованием протестующих и заявил о своей отставке. Оппозиционеры, собравшиеся у госдачи президента, встретили это известие аплодисментами и стрельбой из пистолетов в воздух. В тот же день протестующе передали занятое во время акций протеста здание администрации президента государственной службе охраны. Оппозиционер Ахра Авидзба поблагодарил власти за неприменение силы к протестующим.

Хаджимба передал 12 января в парламент Абхазии документ о сложении полномочий, говорится в сообщении на официальном сайте главы республики. В нем Хаджимба указал, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности", - информирует пресс-служба президента.

Напомним, на сегодня в парламенте запланировано заседание, предполагается, что на нем будет рассмотрено заявление Хаджимбы об отставке.

"Кавказский узел" также писал, что ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 22 марта. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома.