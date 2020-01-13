Рауль Хаджимба. Кадр видеообращения Рауля Хаджимба к народу Республики Абхазия https://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=11605

13 января 2020, 09:02

Хаджимба подтвердил свое решение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил депутатам Народного собрания документ о сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером 12 января согласился с требованием протестующих и заявил о своей отставке. Оппозиционеры, собравшиеся у госдачи президента, встретили это известие аплодисментами и стрельбой из пистолетов в воздух. В тот же день протестующе передали занятое во время акций протеста здание администрации президента государственной службе охраны. Оппозиционер Ахра Авидзба поблагодарил власти за неприменение силы к протестующим.

Хаджимба передал 12 января в парламент Абхазии документ о сложении полномочий, говорится в сообщении на официальном сайте главы республики. В нем Хаджимба указал, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности", - информирует пресс-служба президента.

Напомним, на сегодня в парламенте запланировано заседание, предполагается, что на нем будет рассмотрено заявление Хаджимбы об отставке.

"Кавказский узел" также писал, что ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 22 марта. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также размещена биография Рауля Хаджимбы.

Примечание:

"ЦИК Абхазии начал обсуждение даты президентских выборов", "Сторонники оппозиции в Абхазии поделились ожиданиями от участия в протестах", "Жители Абхазии назвали губительной очередную борьбу за власть в республике".

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