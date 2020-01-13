Валерий Бганба избран исполняющим обязанности президента Абхазии

13 января 2020, 13:47

Абхазские парламентарии выбрали премьер-министра Валерия Бганбу и.о. президента республики после отставки Рауля Хаджимбы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня депутаты парламента удовлетворили просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента Абхазии.

12 января Рауль Хаджимба согласился с требованием протестующих сторонников оппозиции и направил в парламент документ, в котором заявил о сложении полномочий.

Вице-премьер правительства Абхазии Валерий Бганба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии, за его кандидатуру проголосовали единогласно все 34 присутствующих на заседании депутата, передал корреспондент "Кавказского узла" из парламента республики.

"Валерий Бганба уже был исполняющим обязанности президента в 2014 году, у него есть опыт", - пояснил спикер парламента Валерий Кварчия. Кандидатура Бганбы не вызвала бурного обсуждения у депутатов, поскольку согласно Конституции Абхазии в случае отставки президента его обязанности выполняет премьер-министр.

Напомним, что 9 января в Сухуме сотни людей собрались у здания администрации президента и захватили его, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. 10 января Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. 12 января, после решения Хаджимбы об отставке, протестующие покинули здание администрации президента.

Новости о протестах и политической ситуации в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".