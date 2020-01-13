Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы

13 января 2020, 13:31

Депутаты парламента Абхазии удовлетворили просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики.

Как писал "Кавказский узел", 12 января президент Абхазии Рауль Хаджимба согласился с требованием протестующих и направил в парламент документ, в котором заявил о сложении полномочий. Сегодня стало известно, что Хаджимба отказался участвовать в повторных выборах президента, намеченных на 22 марта.

Результаты тайного голосования озвучил депутат Валерий Кварчия. "Из 34 депутатов за отставку Хаджимбы проголосовали 32 депутата, двое против", - сообщил Кварчия.

При этом назначение тайного голосования вызвало перепалку среди депутатов. Так, депутат Рауль Лолуа посчитал, что голосовать за отставку президента тайным голосованием нельзя. Другие депутаты его не поддержали, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала заседания.

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