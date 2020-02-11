Кварчия отказался участвовать в выборах президента Абхазии

11 февраля 2020, 15:09

Один из четырех претендентов на пост президента Абхазии, исполняющий обязанности мэра Сухума Кан Кварчия, решил не выдвигать свою кандидатуру из-за напряженной политической ситуации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты Абхазии. Планировалось, что три инициативные группы и партия "Акзаара" выдвинут четырех кандидатов. Сторонники одного из них, Аслана Бжании, 10 февраля подали в ЦИК необходимые документы и подписные листы.

Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Кан Кварчия заявил сегодня, что передумал баллотироваться в президенты, не желая участвовать "в негативных процессах и накаливании страстей, сопровождающих наши выборы".

"Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления", - процитировала Кварчию "Абхазия-Информ".

И.о. мэра Сухума заявил, что не будет поддерживать никого из кандидатов, которые будут участвовать в президентской гонке, передал сегодня "Sputnik Абхазия".

Напомним, что 10 января Верховный суд Абхазии удовлетворил жалобу лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии и отменил итоги президентских выборов 2019 года. Под давлением протестующих Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке, не дожидаясь перевыборов. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что высокие шансы на победу в президентской гонке имеет Аслан Бжания, который также устраивает Кремль. Однако, по мнению экспертов, серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции.

Жители республики считают, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, отмечается в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".