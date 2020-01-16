Аналитики оценили шансы Бжании стать президентом Абхазии

16 января 2020, 04:20

Аслан Бжания имеет высокие шансы на победу в президентской гонке и устраивает Кремль. Однако серьезную конкуренцию ему могут составить как кандидаты, близкие к прежней власти, так и представители оппозиции, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке под давлением протестующих, 13 января парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента Валерия Бганбу. Повторные выборы президента в стране назначены на 22 марта. Хаджимба выдвигать свою кандидатуру на них отказался, а лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что будет в них участвовать. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии пройдет с 22 января по 11 февраля, сообщил 15 января Центризбирком.

9 января протестующие захватили здание администрации президента Абхазии, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. 10 января Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Протесты в республике обернулись уголовным делом о массовых беспорядках.

У Бжании на данный момент нет конкурентов на президентских выборах, считает журналист Антон Кривенюк. Если мэр Сухума Кан Кварчия выставит свою кандидатуру, то не исключено, что сторонники Рауля Хаджимбы проголосуют за него, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, число сторонников бывшего президента значительно.

«Кварчия хорошо начал, еще бы год, и за счет своих успехов по приведению в порядок Сухума мог бы рассчитывать на президентское кресло», - подчеркнул Кривенюк. Он считает, что любой кандидат из окружения Хаджимбы может получить значительное число голосов.

Президент Абхазии назначил мэром Сухума Кана Кварчию 21 октября 2019 года.

"Весь вопрос в том, окунется ли оппозиция в обычную для нее междоусобицу, или нет", - сказал он отметив, что борьба за должности внутри оппозиции уже началась.

Ни один абхазский политик, придя на пост президента, не сможет улучшить жизнь в стране, считает журналист. «Чуть порядок навести можно. Но денег нет, ресурсов нет, [... ] нет и интеллектуального потенциала», - сказал Кривенюк.

Он считает, что лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. «Он набрал много голосов на выборах 2019 года при отсутствии Бжании. Но если Бжания выходит на выборы, то у Квицинии нет шансов. Те выборы он проиграл в итоге потому, что слишком многим было понятно, что президент из него не выйдет», - отметил журналист.

Популярность Аслана Бжании как политика возросла после того, как он был госпитализирован в тяжелом состоянии и объявил, что его отравили, напомнил он.

Аслан Бжания в апреле 2019 года был госпитализирован в одну из больниц Москвы с диагнозом "вирусная пневмония". Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении, но Генпрокуратура отвергла эту версию.

"Он оформился как лидер оппозиции, начал играть самостоятельную роль [... ] С людьми в деревнях тоже дружен, многих знает", сказал журналист. Кроме того, Бжания сформировал свой аппарат, у него есть поддержка в Кремле, полагает Кривенюк. "Одним словом, действующий политик», - заключил он.

Считается, что Бжания является основным кандидатом от оппозиции, отметил координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский. "Но коалиция, выступавшая против Хаджимбы, не являлась тогда и не является сейчас чем-то однородным. Не всех сторонников оппозиции устраивает и Бжания. Некоторые видные члены оппозиционного блока, вполне вероятно, имеют свои президентские амбиции», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что если из этой среды выдвинется еще кто-то, то это отразится на перспективах Бжании стать президентом. «Очень многое в предвыборных раскладах будет зависеть от того, какую позицию займет бывший президент Александр Анкваб. Сам он не может участвовать в выборах из-за возрастного ценза, но он по-прежнему имеет много сторонников. А на прошлых выборах, кандидат, им поддержанный (Алхас Квициния), недобрал какой-то мизер», - отметил Базилевский По его мнению, ключевым моментом для итогов выборов 22 марта станет то, будет ли выдвинут кандидат из окружения Анкваба, или же будут заключены какие-то договоренности с Бжанией.

По его мнению, не стоит забывать тех, кто поддерживал Хаджимбу, так как у этих людей остались ресурсы и влияние. «Скорее всего, будет выдвинут кандидат из числа соратников Хаджимбы, например, теперь уже бывший вице-президент Аслан Барциц, вокруг которого объединятся те, кто не считает январские события благом для Абхазии. Другой вопрос, каких результатов им удастся достичь через два месяца, более не обладая административным ресурсом», - считает Базилевский.

Он напомнил, что Аслан Бжания на президентских выборах в 2014 году был основным соперником Хаджимбы и занял твердое второе место.

Аслан Бжания в 2014 году баллотировался на пост президента Абхазии и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

«Поэтому, до истории с отравлением весной 2019 года именно Бжания рассматривался в качестве единого кандидата от блока оппозиционных сил», - подчеркнул Базилевский. Он сообщил, что политический деятель, возглавивший недавние акции протеста, Ахра Авидзба, не имеет права участвовать в выборах президента, так как не проходит по возрастному цензу, в соответствии с которым, возраст кандидат в президента составляет от 35 до 65 лет.

«После последних событий его популярность выросла, и, безусловно, он может рассчитывать на достаточно высокую должность, если окажется в лагере победителей», - считает Базилевский.

Он уверен, что мэр Сухума Кан Кварчия может выдвинуть свою кандидатуру на выборы, но его шансы во многом будут зависеть от списка конкурентов. «Кан Кварчия за последние месяцы получил самые положительные отзывы и поддержку как новый мэр Сухума. Возможно, что предполагалось выдвинуть его к следующим выборам как уже раскрученную фигуру успешного градоначальника», - заключил Базилевский.

Журналист Инал Хашиг считает, что популярность Бжании в Абхазии преувеличена, он имеет вес только среди своих сторонников. «Сейчас нет ни одного политика, который имел бы такое влияние, которое позволило бы ему считаться безоговорочным фаворитом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хашиг считает, что у Аслана Бжании будет два конкурента на президентских выборах. «Один из них – кандидат, которого поддержит бывший президент Александр Анкваб. Другой - из окружения Рауля Хаджимбы. С первым пока ясности нет. Второй - это, скорее всего, будет мэр Сухума Кан Кварчия», - заключил Хашиг.

Координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что для Кремля важна стабильность в регионе. Аслан Бжания является фаворитом выборов и, скорее всего, он будет будущим президентом Абхазии, поэтому Москва поддерживает его кандидатуру, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Вопрос в том, кто будет еще баллотироваться в Абхазии, кроме Бжании. Скорее всего, это будет Кан Кварчия. Пока непонятно, на кого сделает ставку бывший президент Абхазии Александр Анкваб. Понятно, что Бжания будет не один и у него будут сильные соперники», - рассказал Скаков. Он отметил, что кандидатура Бжании для Кремля не является сюрпризом, он имел все шансы победить на выборах в 2019 году, пока из-за болезни не выбыл из игры.

«Кремль вполне устраивает креатура Бжании, с ним давно уже работают, у него хорошие контакты с Москвой, ему доверяют. У Хаджимбы тоже все это было, но он в какой-то момент он потерял нити управления ситуацией и свой рейтинг. Москва и его поддерживала как президента, избранного абхазским народом, поддерживать его против воли абхазского общества Москва бы не стала», - сообщил Скаков.

Он отметил, что в Абхазии очень много проблем, которые предстоит решить новому президенту. По словам Скакова, это не только экономические проблемы, но и разгул преступности, отсутствие законности. "Пока не известно, сможет ли Бжания что-то изменить. Самое главное для президента Абхазии - постараться взять в свои руки все рычаги власти в стране, править без оглядки на криминальные структуры, на представителей оппозиции, которые будут пытаться диктовать ему свою волю" - считает Скаков.

«Если у него получится стать реальным лидером, то он сможет добиться каких-то реформ, преобразований. Если не будет реформ и изменений, то его правление может закончиться [...] преждевременным уходом в отставку», - заключил Скаков.