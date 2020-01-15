ЦИК Абхазии назвал даты выдвижения кандидатов в президенты

15 января 2020, 18:03

Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии пройдет с 22 января по 11 февраля, сообщили сегодня в ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 13 января парламент Абхазии удовлетворил просьбу Рауля Хаджимбы об отставке и назначил исполняющим обязанности президента Валерия Бганбу. Хаджимба подал в отставку под давлением протестующих. На фоне протестов Верховный суд Абхазии удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов 2019 года, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах Хаджимба отказался. При этом лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что будет участвовать в выборах в качестве кандидата. Жители Сухума пожаловались, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают ей развиваться на фоне безработицы и маленьких зарплат.

С середины 2000-х годов Абхазия пережила серию политических кризисов. Очередной из них разразился в 2019 году и привел к отставке Рауля Хаджимбы с поста президента республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

На заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии сегодня было принято решение о том, что регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты пройдет с 22 января по 11 февраля, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Мы провели сегодня заседание Центризбиркома и утвердили календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, назначенных на 22 марта 2020 года. В соответствии с планом, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии будет проходить с 22 января по 11 февраля", - цитирует Гогию ТАСС.

Напомним, в апреле 2019 года Аслан Бжания, который считался главным конкурентом Хаджимбы на выборах, был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах в связи с болезнью. При этом он призвал поддержать на выборах главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, сообщается в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".