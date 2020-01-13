Ахра Авидзба. Фото: стоп-кадр видео канала YouTube "Телеканал «Оплот ТВ» https://www.youtube.com/watch?v=18yIT601Rck

13 января 2020, 17:24

Ахра Авидзба

Политический деятель Абхазии - в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

Политическая деятельность

В декабре 2020 года Ахра Авидзба организовал массовую акцию протеста, закончившуюся отставками глав МВД и прокуратуры Абхазии. Протест был связан с нашумевшим убийством в Сухуме 22 ноября 2019 года его брата Алхаса и еще двоих человек.

Несмотря на удовлетворенность результатом акции,  Авидзба вскоре присоединился к объединенной оппозиции, требовавшей уйти в отставку уже от новоизбранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы. В частности, Авидзба заявлял о том, что один из задержанных по подозрению в причастности к убийству является сотрудником охраны президента республики 1.

Сконцентрировавшись на уличной борьбе, Авидзба сначала возглавил захват президентской администрации, а затем и поход и блокаду дачи Хаджимбы. Вечером 12 января президент Абхазии согласился с требованием протестующих и заявил о своей отставке.

Ранее Ахра Авидзба дважды неудачно участвовал в выборах в абхазский парламент. В 2017 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов.

Алхас Авидзба

Уроженец Гудауты, двоюродный брат Ахры Авидзба 38-летний Алхас (Хасик) был известным в Абхазии вором в законе, ближайшим сторонником 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) 2. Вместе с другим убитым 22 ноября Астамуром Шамба они не раз вступали в конфликты с криминальными авторитетами Абхазии 3.

Среди их врагов были такие воры в законе, как Алхас Агрба, Тенгиз Лакербая, относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе и Николай Дгебуадзе из клана главного «вора в законе» Азербайджана Надира Салифова. В последний раз убитые вступали в конфликт с ворами сухумского воровского клана Темуром Гвасалия и Темуром Ахуба 4.

Позывной «Абхаз»

В 2008 году 22-летний Авидзба отправился добровольцем в Южную Осетию. Однако там военного опыта набраться не успел – как он сам вспоминает – ««вмешалась» регулярная армия Российской Федерации. Мы просто пять дней провалялись под деревьями и смотрели, как грузины бегут и наши пули их не догоняют» 5.

В начале июля 2014 года Ахра Авидзба оказался в Донецке. Принимал участие в боестолкновениях в Шахтерске (в том числе в боях за Саур-Могилу), Иловайске, Еленовке, селе Петровское, в Донецком аэропорте 6.

Возглавил интербригаду (батальон) «Пятнашка», получил звание полковника, награжден звездой Героя ДНР. Позднее был назначен начальником отдела ракетно-артиллерийского вооружения ДНР 7.

Биография

Родился 27 января 1986 года в Сочи. Отец родом из села Аацы Гудаутского района, мать из села Лыхны. Авидзба переехал в Абхазию в 2011 году после окончания учебы в одном из сочинских ВУЗов 8.

Живет в ДНР и в Абхазии.

Жена – Юлия Овчаренко. Авидзба - отец пятерых сыновей, вместе с детьми от первого брака, самому старшему из которых 11 лет, младшему – три года.

Примечания

  1. Протесты в Абхазии, хроника // Интерфакс, 09 – 13 января 2020 года
  2. Донецкий Ленин взял Сухум // Новая газета, 13 января 2020 года
  3. Назван подозреваемый в расстреле воров в законе Астика и Хасика в Абхазии // Lenta.ru, 11 декабря 2019 года
  4. Астамур Шамба и Алхас Авидзба // Спутник, 23 ноября 2019 года
  5. «Мы устроили акт устрашения» // ФАН, 23 января 2019 года
  6. Там же
  7. Соцсети повеселило фото растолстевшего "героя ДНР" // Апостроф, 14 октября 2018 года
  8. Ахра Авидзба // Спутник, 10 января 2020 года

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