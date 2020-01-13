13 января 2020, 17:24

Политический деятель Абхазии - в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

Политическая деятельность

В декабре 2020 года Ахра Авидзба организовал массовую акцию протеста, закончившуюся отставками глав МВД и прокуратуры Абхазии. Протест был связан с нашумевшим убийством в Сухуме 22 ноября 2019 года его брата Алхаса и еще двоих человек.

Несмотря на удовлетворенность результатом акции, Авидзба вскоре присоединился к объединенной оппозиции, требовавшей уйти в отставку уже от новоизбранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы. В частности, Авидзба заявлял о том, что один из задержанных по подозрению в причастности к убийству является сотрудником охраны президента республики .

Сконцентрировавшись на уличной борьбе, Авидзба сначала возглавил захват президентской администрации, а затем и поход и блокаду дачи Хаджимбы. Вечером 12 января президент Абхазии согласился с требованием протестующих и заявил о своей отставке.

Ранее Ахра Авидзба дважды неудачно участвовал в выборах в абхазский парламент. В 2017 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов.

Алхас Авидзба

Уроженец Гудауты, двоюродный брат Ахры Авидзба 38-летний Алхас (Хасик) был известным в Абхазии вором в законе, ближайшим сторонником 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) . Вместе с другим убитым 22 ноября Астамуром Шамба они не раз вступали в конфликты с криминальными авторитетами Абхазии .

Среди их врагов были такие воры в законе, как Алхас Агрба, Тенгиз Лакербая, относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе и Николай Дгебуадзе из клана главного «вора в законе» Азербайджана Надира Салифова. В последний раз убитые вступали в конфликт с ворами сухумского воровского клана Темуром Гвасалия и Темуром Ахуба .

Позывной «Абхаз»

В 2008 году 22-летний Авидзба отправился добровольцем в Южную Осетию. Однако там военного опыта набраться не успел – как он сам вспоминает – ««вмешалась» регулярная армия Российской Федерации. Мы просто пять дней провалялись под деревьями и смотрели, как грузины бегут и наши пули их не догоняют» .

В начале июля 2014 года Ахра Авидзба оказался в Донецке. Принимал участие в боестолкновениях в Шахтерске (в том числе в боях за Саур-Могилу), Иловайске, Еленовке, селе Петровское, в Донецком аэропорте .

Возглавил интербригаду (батальон) «Пятнашка», получил звание полковника, награжден звездой Героя ДНР. Позднее был назначен начальником отдела ракетно-артиллерийского вооружения ДНР .

Биография

Родился 27 января 1986 года в Сочи. Отец родом из села Аацы Гудаутского района, мать из села Лыхны. Авидзба переехал в Абхазию в 2011 году после окончания учебы в одном из сочинских ВУЗов .

Живет в ДНР и в Абхазии.



Жена – Юлия Овчаренко. Авидзба - отец пятерых сыновей, вместе с детьми от первого брака, самому старшему из которых 11 лет, младшему – три года.

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