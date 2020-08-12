Инцидент с Авидзбой поставил под угрозу отношения Бжании с властями России

12 августа 2020, 15:34

Президент Абхазии Аслан Бжания оказался в уязвимом положении перед Москвой после того, как его помощник Ахра Авидзба протаранил ворота на границе России, указали абхазские журналисты. Дипломатический статус, на который сослался Авидзба, не применяется в личных поездках и не дает права нарушать границу России, пояснили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа помощник президента Абхазии Ахра Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Даже при наличии долгов пограничники не имели права задерживать на границе обладателя дипломатического паспорта, заявил Авидзба.

Ахра Авидзба - политический деятель Абхазии, который в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

10 августа гражданин России Ахра Авидзба оплатил задолженность по исполнительным производствам в полном объеме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

По его словам, у Ахры Авидзбы накопились штрафы на 300 тысяч рублей и 600 тысяч рублей налогов, в связи с чем на него были наложены ограничения на выезд, которые сняты после погашения задолженности.

Журналист Изида Чания опубликовала 10 августа в группе "Арсмира" в Facebook копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Ахры Авидзбы, пояснив, что постановление получено из достоверных источников. В постановлении, в частности, говорится, что Авидзба, "осознавая, что ему не разрешен выезд за пределы России из-за долгов", в нарушение статьи 11 федерального закона "О государственной границе", положений статьи 15 федерального закона "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию", не пройдя пограничный контроль, самовольно проследовал через пункт пропуска "Адлер", повредив при этом металлические ворота пункта пропуска, и "незаконно выехал за пределы Российской Федерации".

"Таким образом, в действиях Авидзбы А.Р. усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ, то есть пересечение границы РФ без надлежащего разрешения на право выезда", - говорится в опубликованном документе. "Кавказский узел" направил в ФСБ России официальный запрос с просьбой прокомментировать, какие меры были применены по отношению к Авидзбе.

Помощник президента поставил президента Абхазии "в двусмысленное положение" перед Россией, сказала Изида Чания корреспонденту "Кавказского узла". "Я не думаю, что [Авидзбе] стоило так компрометировать страну и прикрываться дипломатическим паспортом. Если мыслить не интересами отдельных групп людей, сторонников или оппонентов, а интересами государства, то после таких ЧП не только помощники президентов, но и президенты должны подавать в отставку", - заявила Чания.

Авидзба был одним из организаторов акций протеста, на фоне которых бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, считает журналист Антон Кривенюк. "Без него (при том, что в Абхазии масса людей с хорошим военным опытом и 25-летним опытом митинговой политической активности) ни у кого не получалось это сделать, именно потому что не было организации, слаженности, учета и технологий, которыми обладает этот человек", - сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

9 января протестующие захватили здание администрации президента Абхазии, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. 10 января Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке под давлением протестующих. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Протесты в республике обернулись уголовным делом о массовых беспорядках.

Многие ожидали, что Авидзба займет должность министра внутренних дел или другую ключевую должность в государстве с учетом его заслуг, и в этом смысле кадровая политика президента Бжании "не очень понятна", добавил Кривенюк.

"Человек имеет принципиальные заслуги перед президентом. Но его поступок совершенно укладывается в [шаблон] поведение, которое культивируется в Абхазии. В этом находят некую удаль: кто-то гоняет по дорогам, не останавливается на постах и производит другие действия, но этот человек нанес зримый, очевидный ущерб российско-абхазским отношениям", - сказал Кривенюк, пояснив, что такого скандала в российско-абхазских отношениях еще не было.

Перед Асланом Бжанией "очень сложная дилемма", и этим объясняется отсутствие реакции президента Абхазии на инцидент, предположил журналист.

Власти Абхазии изучают ситуацию совместно с российскими коллегами, и реакция на инцидент будет озвучена после того, как станут известны результаты расследования, сообщила 11 августа пресс-служба президента Абхазии. "Руководство Абхазии исходит из того, что любые проблемы, в том числе возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, решались путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран", - привел сообщение пресс-службы Бжании "Sputnik Абхазия".

Владелец дипломатического паспорта может использовать его только на службе

Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Наталья Баянова согласилась, что инцидент на границе можно назвать беспрецедентным. "Россия признала абхазские дипломатические паспорта, и если бы Авидзба был только гражданином Абхазии, то, наверняка бы, обладал дипломатическим иммунитетом. Но он является гражданином России, и российского дипломатического паспорта у него нет. В любом случае дипломатический паспорт не дает ему права на нарушение Уголовного кодекса и законов Абхазии", - сказала Баянова корреспонденту "Кавказского узла".

Российский дипломатический паспорт может быть использован только при исполнении служебных обязанностей, его обладатель не может использовать паспорт для своих личных целей, а при возвращении в свою страну обязан сдать его в МИД, подчеркнула юрист.

По ее словам, порядок выдачи и использования дипломатического паспорта определяет федеральный закон "О порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию", а также приказ МИД РФ "Об утверждении порядка выдачи дипломатических паспортов". После признания независимости Абхазии Россией в 2008 году частично признанная страна стала субъектом международного права. Тогда были введены абхазские дипломатические паспорта, а постановление "О дипломатическом паспорте Республики Абхазия" было принято в 2011 году, отметила Баянова.

"Будем считать, что у Авидзбы есть дипломатический иммунитет, но ведь он сам признался, что ехал в Россию из Абхазии по своим делам. Значит, у него не могло при себе быть диппаспорта, либо МИД Абхазии в нарушение международных норм выдал ему документ на постоянное ношение", - отметила Баянова, добавив, что диппаспорт выдается только на период служебной командировки приказом министра иностранных дел. "Кавказский узел" обратился с официальным запросом в МИД Абхазии с просьбой разъяснить порядок выдачи дипломатических паспортов в республике.

Если у владельца диппаспорта есть долги, связанные с его личным имуществом, за которое он несет ответственность "в рамках гражданско-правовых отношений", то дипломатический иммунитет "здесь не действует", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Надежда Ермолаева.

Дипломатический иммунитет распространяется только на то время, когда человек исполняет служебные обязанности, но паспорт не освобождает его от любой ответственности за поступки и противоправные действия вне рабочего времени, добавила юрист.