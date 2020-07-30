Владельцы гостевых домов в Абхазии отказались соблюдать требования Роспотребнадзора

30 июля 2020, 16:29

Разработанные Роспотребнадзором меры профилактики коронавируса обременительны для гостевых домов и небольших кафе, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские предприниматели, надеясь при этом принимать туристов. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии заявила, что проверить все гостевые дома невозможно. Россия пока не включила Абхазию в список стран, с которыми открывает границу.

Как сообщал "Кавказский узел", ограничения на въезд в Абхазию через пункты пропуска на российской границе, введенные из-за пандемии COVID-19, продлены до 4 августа. Чтобы принимать туристов после открытия границы, гостиницы и отели должны выполнять требования Роспотребнадзора, однако в Гильдии отельеров Абхазии сочли эти требования неподъемными.

25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии.

Абхазия ждет от России решения об открытии границы

Принять решение об открытии российско-абхазской границы в одностороннем порядке невозможно, указал корреспонденту "Кавказского узла" министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Он отметил, что Абхазия уже с 1 августа планировала открыть границу для организованных туристических групп из России, которых будут размещать в пансионатах и домах отдыха, прошедших проверку Роспотребнадзора и имеющих медицинскую базу. Всего было проверено 19 объектов размещения.

Хишба сообщил, что принять решение об открытии границы должен российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Абхазия не включена Россией в список стран, границы с которыми будут открыты с 1 августа.

С 1 августа Россия готовится на по принципу взаимности открыть свои границы для трех стран: Великобритании, Турции и Танзании. Однако рассматривается вопрос о расширении этого списка в ближайшее время, со ссылкой на и.о. заместителя директора департамента информации и печати российского МИДа Дениса Микерина информаировала 28 июля "Газета.ру".

Пока абхазская граница открыта только для въезда граждан Абхазии, дипломатов, российских военных и водителей грузовиков, которые завозят продовольствие. "С 15 июля в Абхазии отменен двухнедельный карантин при въезде в страну, остается требование о сдачи теста на коронавирус за три дня до въезда в Абхазию в случае, если граница будет открыта", - отметил Теймураз Хишба.

Министр труда считает, что проверку на коронавирус следует проводить именно на границе, а не перекладывать ответственность на руководство гостиниц и пансионатов. "Если человек уже заехал в республику, никакие меры СЭС не остановят распространение инфекции. Необходима лаборатория прямо на границе. Сегодня все страны, в том числе и Турция, которые открывают авиасообщение, требуют справку об отрицательном результате на коронавирус. Если справки нет, то проверку можно сделать на месте", - пояснил министр туризма.

В Абхазии выросли темпы распространения COVID-19

По словам Хишбы, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у восьми жителей Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся 11 человек с подтвержденным COVID-19, 20 человек находятся на самоизоляции по домам. Всего с начала пандемии зафиксирован 71 случай коронавирусной инфекции, два человека скончались.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Абхазии выросла заболеваемость коронавирусом - это результат однодневных выездов жителей Абхазии в соседний Краснодарский край, где теперь много туристов и также ухудшилась эпидемиологическая ситуация, указал член Координационного штаба по защите населения от коронавируса, хирург Сухумской городской клинической больницы Алхас Джинджолия. При этом он заявил, что очаги коронавируса локализованы. "Не стоило отменять обязательные справки об отсутствии коронавируса в крови для тех, кто въезжает в республику к родственникам, так как их наличие было дополнительным фильтром. Как я понимаю, стали сомневаться в достоверности этих справок", - привел 28 июля слова Джинджолии "Sputnik Абхазия".

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что президент Аслан Бжания 28 июля отменил обязательное предъявление справок об отрицательном тесте на COVID-19 для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые въезжают в Абхазию к проживающим в республике близким родственникам, опекунам и попечителям - абхазским гражданам.

Санитарные врачи выступят против открытия части мест отдыха

Рекомендации СЭС Абхазии для работы гостиниц в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции были разработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора и им утверждены, поэтому не нуждаются в корректировке после открытия границы, сообщила Людмила Скорик. Справки об отрицательном тесте на инфекцию туристы обязаны предоставлять и на границе, и администрации гостиницы, добавила она.

Санитарный врач пояснила, что туристы по прибытии на место отдыха должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученном не позднее чем за три дня до приезда. "Это требование касается любых объектов размещения - гостиниц, гостевых домов, пансионатов, санаториев. В номер заселять по одному, соблюдать социальную дистанцию, дезинфекция всех поверхностей раз в день, измерение температуры у отдыхающих", - пояснила Скорик, добавив, что соответствующие рекомендации были направлены во все зарегистрированные объекты размещения.

В требованиях СЭС оговорена ситуация вспышки коронавируса в гостинице, санатории или пансионате. В таком случае этот объект закрывается на 14-дневный карантин.

Скорик рассказала, что после открытия границы проверять будут только те объекты размещения, у которых были нарекания со стороны Роспотребнадзора. Проверить все объекты размещения, особенно гостевые дома и комнаты, невозможно, подчеркнула она. При этом СЭС будет рекомендовать работать только тем объектам размещения, которые прошли проверку Роспотребнадзора. Контроль за соблюдением законодательства возложен на правоохранительные органы.

Кафе и рестораны в Абхазии открылись 15 мая, требования для них – соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений, ношение масок и перчаток для персонала.

Малому бизнесу невыгодно соблюдать требования Роспотребнадзора

Владелица гостевого дома в Гагре Нина Гарзмава заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не собирается тратить деньги на выполнение требований Роспотребнадзора. "Мне все равно, что они там решают. Мы сами себе создаем рабочие места, государства вообще как будто нет. Поэтому я откровенно говорю: никакой термометр для бесконтактного измерения температуры я покупать не буду. Пусть этим занимается государство. Мы свои копейки зарабатываем, а они еще на нас спихивают всю ответственность по контролю за инфекцией", - пояснила частный предприниматель. Она добавила, что и не думала ознакамливаться с рекомендациями СЭС, поскольку они ее не интересуют.

Нина Гарзмава отметила, что жители Гагры в основном заняты в туристической отрасли, и сейчас оказались в тяжелом положении. "Нам не на что жить. Если границу открыть не в состоянии, пусть выплачивают нам матпомощь хоть на детей. Я очень жду открытия границы, коронавируса никакого не боюсь - мои дети есть хотят", - сказала Гарзмава.

В Гагре 29 июля прошел митинг жителей района, потребовавших открыть границу с Россией. Они пожаловались, что не могут выехать из Абхазии, чтобы получить медпомощь в российских больницах, а некоторые лишились доходов и нуждаются в поддержке властей. Представители местной власти пообещали передать требования собравшихся руководству Абхазии.

Абхазские власти сами не знают, как контролировать туристический поток в случае открытия границы и как контролировать частные гостевые дома и мелкие гостиницы, считает Владимир Гулия, который сдает комнаты в своем частном доме в Сухуме. "Мне кажется, президент просто опасается открывать границу, потому что никто не будет соблюдать никакие рекомендации - в Абхазии в принципе никто законы не соблюдает, а тут мы еще и оказались в сложной финансовой ситуации. Если честно, я до сих пор не решил, что делать - принимать гостей или нет", - сказал предприниматель корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец гостевого дома в Гудауте Анзор рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что все 15 номеров у него забронированы до середины сентября, но сейчас туристы начинают снимать бронирование. "Некоторым не нравится требование о медсправке об отсутствии коронавируса, поскольку кто-то собирается ехать на поезде. У меня постоянные отдыхающие из Кемеровской области есть - им четверо суток ехать. Бегать потом по Сочи и делать справку они не хотят. Кто-то устал ждать открытия границы и решил отдыхать в России или Турции", - рассказал частный предприниматель.

Он отметил, что ранее брал аванс за бронирование, но в этом году отказался от этого. "Непонятно, откроемся или не откроемся. Сейчас наберу денег, проем. Нужно будет возвращать, а нечем - другого заработка нет. У меня постоянные клиенты, не хочу портить свою репутацию", - пояснил Анзор.

Владелец кафе в Сухуме Вячеслав рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что планирует закрывать бизнес из-за того, что сейчас у него фактически нет работы. "Мы хоть и открылись еще в мае, но выйти на прибыль я так и не смог. У жителей Абхазии нет денег на то, чтобы ходить в кафе, а отдыхающих нет. У нас абхазская кухня, всегда были гости - и зимой, и летом. Я уже уволил почти весь персонал. Оставил одного человека - она и повар, и официант", - рассказал сухумский предприниматель.

Он добавил, что не смог бы соблюдать требования СЭС. "Кафе маленькое, четыре стола. Если мне соблюдать дистанцию в два метра, мне нужно один стол оставить", - пояснил Вячеслав. По его словам, в Сухуме закрылись около половины заведений общепита. "Держатся столовые - ждут отдыхающих", - добавил Вячеслав.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Возобновление работы турагентств под вопросом

Владелец туристического агентства Аслан Какоба рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его агентство несет убытки из-за отсутствия туристов, причем неизвестно, возобновятся ли экскурсии даже в том случае, если границы откроют. "Я обращался в администрацию своего района, где мне не могли ничего пояснить. Мне кажется, даже руководство страны не знает, что делать с нами, что делать с туристами в случае их болезни, кто их будет лечить и за чей счет. Российские полисы у нас не действуют", - заключил Аслан Какоба.

Кубанским гидам еще в мае 2019 года запретили проводить экскурсии в Абхазии, и вопрос об открытии границы их не касается, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод из Сочи Елена Власова. "Все гиды в Сочи переключились на местные экскурсии еще в 2019 году. Абхазия посчитала, что мы не платим им налоги, поэтому не имеем права работать у них. Это было для нас, конечно, большой потерей, поскольку интерес туристов к Абхазии очень большой, расстояние большое, экскурсии дорогие. В этом году нам хватает работы в Сочи, туристов много", - отметила Власова.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".