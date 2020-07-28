Турбизнес в Абхазии столкнулся с жесткими требованиями российского Роспотребнадзора

28 июля 2020, 01:56

Делегация Роспотребнадзора признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, однако выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии. Половина сезона уже пропала и предприниматели готовы выполнять любые требования, лишь бы открыться, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители турбизнеса. При этом некоторые считают, что легче закрыться, чем удовлетворить все претензии эпидемиологов.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. 21 июля, как и неделей ранее, власти Абхазии оставили границу с Россией закрытой еще на неделю, на этот раз до 28 июля. 25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения.

Число заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии достигло 55 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса на 12.50 мск 27 июля. 37 человек выздоровели, двое умерли. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Республиканская лаборатория в Сухуме, где проводятся тесты на коронавирусную инфекцию, отвечает мировым стандартам, эпидемиологическая обстановка в Абхазии стабильная – к таким выводам пришла делегация Роспотребнадзора, которая два дня проверяла региональные объекты туриндустрии. Российские специалисты также высоко оценили работу отдела вирусологии республиканской лаборатории, где проводится ПЦР-диагностика COVID-19, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"Коллеги из России сделали вывод, что лаборатория работает по стандартам Всемирной организации здравоохранения. А мы ввели правильные и своевременные меры с самого начала пандемии, поэтому у нас очень мало случаев заболевания […] Несмотря на то, что в Абхазии имеются единичные случаи инфицирования (коронавирусом), в регионе нет эпидемии, если смотреть с точки зрения мировой статистики. Ситуация под контролем, ежедневно проводятся десятки тестов", - отметил министр.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали расширить лабораторию и закупить дополнительное оборудование в случае открытия границы для российских туристов.

"У нас сейчас всего два лаборанта. Мы можем привлечь дополнительные силы, если понадобится, чтобы лаборатория работала круглосуточно. Необходимо закупить дополнительные тесты и расходники, чтобы мы могли тестировать приезжих", - сообщил Цахнакия.

Он отметил, что рекомендации Роспотребнадзора к гостиницам во время пандемии полностью соответствуют инструкциям абхазской СЭС. "В ходе рабочей встречи с российскими коллегами мы обсудили очень важный вопрос - о перевозке пациентов в случае выявления у них коронавируса, через госграницу с Россией и их направление на спецтранспорте в медицинские организации России", - сообщил Цахнакия.

Несмотря на то, что власти Абхазии продлили еще на неделю запрет на переход границы с Россией Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях пандемии коронавируса. В частности, все отдыхающие должны иметь справку об отсутствии коронавируса, которая должна быть выдана не позднее, чем за трое суток до заселения. Аналогичные справки, но полученные не позднее, чем за неделю до того, как приступят к работе, должен иметь персонал гостиниц. При этом в номера могут заселяться только по одному человеку, за исключением семей или сопровождающих, при заселении будет измеряться температура, в закрытых помещениях все должны носить маски.

Делегация Роспотребнадзора посетила гостиницы в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудаутском районе, а также популярные туристические объекты, такие как озеро Рица и Новоафонская пещера, где проверили соблюдение санитарных требований и рекомендаций, утвержденных СЭС Абхазии, пояснил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

"Свои выводы комиссия представит на заседании Всероссийского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве, которое состоится 28 июля. После этого российские власти должны принять решение открыть или оставить закрытой границу с Абхазией", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Хишба, добавив, что абхазские гостиницы показали высокий уровень готовности к приему гостей и учли все требования СЭС.

Глава Минтуризма подчеркнул, что те объекты туриндустрии, к которым были нарекания проверяющих, приведут в соответствие с требованиями до открытия абхазо-российской границы.

"Одно из главных требований при въезде в Абхазию - туристы должны предъявить справки об отрицательном тесте на коронавирус, он должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда в республику. Также необходимо размещать в гостиничных номерах по одному, исключая членов семьи, в местах общего пользования носить маски, соблюдать социальную дистанцию", - уточнил Хишба.

На сайте Роспотребнадзора на 00.15 мск сегодня нет информации о результатах проверки объектов туриндустрии Абхазии.

Ранее жители Абхазии, работающие в сфере туризма, заявляли, что из-за закрытой границы с Россией регион не посещают отдыхающие, из-за чего работники туротрасли оказались на грани выживания. В Абхазии не хватает лабораторий для тестирования приезжих на коронавирус, пояснила главный санитарный врач Людмила Скорик. По ее словам, в случае открытия российско-абхазской границы в Абхазии должны круглосуточно работать три лаборатории, которые необходимо оснастить дорогостоящим оборудованием и расходными материалами.

Администратор гостиницы в Сухуме Анжела Гогия сообщила, что делегация Роспотребнадзора посетила эту гостиницу и проверила наличие дезинфицирующих средств. По рекомендации СЭС Абхазии, запаса средств должно хватить на пять дней, отметила Гогия.

"Проверили ресепшн, есть ли защитные экраны, есть ли разметка для соблюдения социальной дистанции, можно ли проводить в номерах влажную уборку. У нас нет ковров, поэтому такая возможность есть. Посетили наш лобби-бар, проверили расстановку столов - можно ли соблюдать социальную дистанцию. К нашей гостинице нареканий нет", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" администратор.

Владелица гостевого дома в Пицунде сообщила, что ее также посетила делегация Роспотребнадзора. "Рекомендации Роспотребнадзора и нашей СЭС фактически идентичные. У нас изолированные домики на территории, гости друг с другом фактически не встречаются. Запас дезсредств и защитных масок у нас достаточный. Объекта питания у нас нет, так же, как и нет своего пляжа. Мы очень ждем открытия границы, осталось поработать всего два месяца, поэтому готовы соблюдать любые требования", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Владелец гостиницы в Гагре Артур Мурадян решил не открывать свой объект в период пандемии.

"Там такие [санитарные] требования, что мне проще не работать, чем их выполнять. Только на средства защиты нужно больше ста тысяч. Все номера открывать нельзя, наполняемость должна быть 50%, социальная дистанция даже на пляже - не хочу работать себе в убыток", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мурадян.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".