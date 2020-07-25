Медицинские работники в коридоре больницы. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

25 июля 2020, 13:40

Восемь случаев COVID-19 выявлены в Абхазии за двое суток

За прошедшие сутки в Абхазии зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусом, еще пять заболевших были выявлены днем ранее. В регионе находится делегация Роспотребнадзора, которая проводит мониторинг объектов туристского назначения.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля власти Абхазии заявили, что в регионе не осталось пациентов с коронавирусом. К этому дню в Абхазии было зафиксировано 38 случаев инфицирования COVID-19: 37 человек выздоровели, один умер. Однако 22 июля оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщил о двух новых пациентах с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня оперативный штаб Абхазии по защите населения от коронавируса сообщил о трех новых случаях инфицирования.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 69 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у троих человек. Это два пациента одного из медучреждений Сухума, а также один гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи", - говорится в сообщении оперштаба, которое приводит РИА Новости.

24 июля власти Абхазии сообщили о пяти новых подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. У этих пациентов, по словам замминистра здравоохранения Алисы Ардзинба, болезнь протекает в легкой форме.

"Двое находятся на домашней самоизоляции, трое отправлены в госпиталь. Те, кто находятся на самоизоляции - это сотрудники медицинских учреждений, они хорошо знакомы с течением заболевания, умеют следить за собой, их, естественно, мониторят специалисты", - рассказала сегодня Алиса Ардзинба. Она отметила, что три пациента из-за сопутствующих заболеваний направлены в госпиталь для мониторинга их состояния.

"Эти пять человек - контактировавшие с ранее заболевшими, о которых мы сообщали [22 июля]", - отметила Алиса Ардзинба, добавив, что полный круг лиц, контактировавших с этими двумя зараженными установлен, и контактных людей поместили на двухнедельный карантин, передает «Sputnik-Абхазия».

Таким образом, общее число выявленных в Абхазии инфицированных COVID-19 к сегодняшнему дню составляет 48.

Напомним, 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. 21 июля, как и неделей ранее, власти Абхазии оставили границу с Россией закрытой еще на неделю, на этот раз до 28 июля. Из-за закрытой границы с Россией Абхазию не посещают отдыхающие, и местные жители, работающие в сфере туризма, оказались, по их словам, на грани выживания.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Журналисты объяснили низкое число заражений в Абхазии нехваткой тестов", "Жильцам многоэтажки в Гагре отказано в проверке на коронавирус", "Жители Гальского района пожаловались на трудности возвращения из Грузии".

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