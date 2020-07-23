Владельцы гостиниц в Абхазии остались без средств к существованию из-за закрытой границы

23 июля 2020, 11:03

Из-за закрытой границы с Россией Абхазию не посещают отдыхающие, и местные жители, работающие в сфере туризма, оказались, по их словам, на грани выживания. В Абхазии не хватает лабораторий для тестирования приезжих на коронавирус, пояснила главный санитарный врач Людмила Скорик.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. 21 июля, как и неделей ранее, власти Абхазии оставили границу с Россией закрытой еще на неделю, на этот раз до 28 июля.

Еще 14 июля в Абхазии не осталось пациентов с коронавирусом: из 38 заболевших 37 вылечились, одна женщина скончалась. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, собрана "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Владельцы гостевых домов пожаловались на отсутствие доходов



Если в ближайшее время границу с Россией не откроют, то многим жителям Абхазии будет не на что жить, поскольку для них обслуживание туристов - фактически единственный способ заработать, рассказали 22 июля корреспонденту "Кавказского узла" некоторые жители Абхазии.

В частности, семья жительницы Сухума Ларисы Лакербая с советских времен жила на доходы от сдачи номеров в аренду отдыхающим. Лишь в сложное постсоветское время бизнес останавливался, но возобновился в 2000 году, рассказала женщина.

"В последние 10 лет мы нормально зарабатывали, к нам ехали постоянные наши клиенты, я дочь выучила в России на заработанные деньги. Сейчас сидим просто без средств к существованию. Все запасы съели. Россияне очень хотят к нам приехать, мы хотим их принять, даже несмотря на угрозу этой заразы, но, видимо, сезона в этом году уже не будет", - посетовала Лариса Лакербая.

По словам женщины, вся ее семья работает в гостевом доме. "Российская пенсия моей мамы в 10 тысяч рублей - весь наш доход сейчас. У меня сын с дочерью работают в нашем бизнесе, их дети, занята вся семья. Если честно, народ в Абхазии уже до отчаяния доведен", - поделилась жительница Сухума.

Мать-одиночка из Гудауты Манана Зухба рассказала, что они с матерью также много лет жили только на деньги, полученные летом от сдачи комнат туристам. "Я уже обращалась к людям за помощью в разных группах [в соцсетях], чтобы нам хоть чем-то помогли. Мы три женщины: я, престарелая мама, которая не имеет российского гражданства и соответственно получает только абхазскую пенсию в размере 500 рублей, и дочь-подросток. Немного помогли, кто чем мог, но у людей реально нет денег. Я в отчаянии, не понимаю, как переживем зиму, не на что собрать ребенка в школу, купить дрова для дома", - рассказала женщина.

Сейчас ее семья питается в основном тем, что вырослов в огороде и в саду, а с крупами, мукой, подсолнечным маслом помогли волонтеры и соседи, рассказала Манана. "Растягиваем удовольствие, сама ем один раз в день, чтобы поддержать себя, ребенку и маме чтобы больше досталось. Сейчас реально понимаю, что через неделю опять придется просить помощи у людей. Мы же сдавали всегда комнаты, огород совсем маленький, никакой скотины мы не держим. Мы все очень ждем открытия границы", - рассказала жительница Гудауты.

Житель Гагры Артур Барцыц взял кредит в российском банке на расширение своего гостевого дома и теперь не может платить ежемесячные платежи, поскольку туристы до сих пор не приехали, и он остался без заработка.

"У меня уже капают пени, вот-вот подадут в суд. От ковида мы, может, не все умрем, а от голода, долгов, депрессии точно все вымрем. У нас в Гагре вообще нет ничего, кроме туризма. Где мне работать? Чем кормить своих детей? На этот вопрос ответа нет", - поделился возмущением мужчина.

Он подверг критике позицию властей Абхазии во время пандемии. "Хорошо, закрыли наглухо границы, остановили ковид и что, теперь мы будем в полной изоляции до скончания века, пока все не кончится? Это просто нереально. Абхазской экономики нет, она скончалась, у меня сестра в бюджетной организации работает, они еще за июнь зарплату не получили", - сказал Артур Барцыц.

Часть жителей Абхазии опасаются волны заражений от приезжих

При этом некоторые жители Абхазии убеждены, что границу с Россией открывать рано, поскольку в соседнем Краснодарском крае заболеваемость начала расти после открытия туристического сезона.

"Я категорически против [открытия границы]. Нас некому лечить здесь, у нас нет медицины фактически, полстраны вымрет, если пустить сюда туристов. Нужно держаться, мы пережили блокаду, потому что тогда у людей были сады и огороды, держали скотину, а сейчас все расслабились, никто работать не хочет, а только деньги получать. Так не бывает. Это прекрасный повод начать развивать свою экономику", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сухума Елена Кове.

Схожее мнение высказала и жительница Гагры Юлия Кубрава. "Моя семья тоже занята в туристическом бизнесе, у нас гостевой дом и столовая в Гагре, но я лично отдаю себе отчет, что нельзя открыть границу сейчас. У нас явно нет никакого иммунитета, вместо работы мы все заболеем. Мы вообще всегда лечимся в России, сейчас такой возможности нет. Я поддерживаю действия нашего президента, что он не открывает границу", - сказала Юлия Кубрава корреспонденту "Кавказского узла".

Туристов из России огорчил запрет на отдых в Абхазии

Жительница Иркутска Наталья Кардаполова планировала в этом году провести отпуск в Абхазии, заказала места в гостинице еще в октябре 2019 года, но теперь ее отдых проходит на даче.

"Хотела провести там весь июль, почти каждый год езжу в Сухум, мне там очень нравится. Забронировала номер у знакомой. Но граница так и не открылась, к сожалению. Справку [об отсутствии инфекции] в поликлинике сделать не проблема, я узнавала. И действует она три дня, этого вполне достаточно, чтобы добраться до Абхазии", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Воронежа Светлана Недбаева сообщила, что каждый год отдыхает в Абхазии вместе с семьей, а в этом году внимательно следит за информационными сообщениями об открытии границы.

"В переполненный, с сомнительным сервисом Сочи ехать совсем не хочется. Мы привыкли к душевной, гостеприимной Абхазии. Очень хорошо, что им удалось остановить распространение коронавируса у себя. В этом году проведем отпуск дома, надеемся, что на следующий год все уже вернется на круги своя", - сказала Светлана Недбаева корреспонденту "Кавказского узла".

В Абхазии не хватает лабораторий для тестирования приезжих

В Абхазии необходимо расширить лабораторную базу, прежде чем открыть границу, поскольку сейчас тесты на COVID-19 проводит единственная лаборатория в Сухуме, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"Мы должны делать 140 исследований в сутки на каждые 100 тысяч населения, чтобы проверить всех людей, которые заехали в страну через КПП «Ингур» (на границе с Грузией. – Прим. "Кавказского узла") и Псоу, но у нас не хватает мощностей даже для своих граждан, мы проводим не более 50 исследований в сутки", - рассказала Скорик.

По ее словам, в случае открытия российско-абхазской границы в Абхазии должны круглосуточно работать три лаборатории, которые необходимо оснастить дорогостоящим оборудованием и расходными материалами.

Санэпидемслужба Абхазии, по словам Скорик, разработала требования к объектам размещения в случае открытия границы. В частности, отдыхающие при заселении в гостиницы должны иметь справку из поликлиники по месту жительства об отсутствии коронавирусной инфекции, срок действия такой справки три дня. Температуру у постояльцев будут замерять при заселении и затем один раз в день, а у сотрудников гостиниц - перед тем, как они должны приступить к работе.

"Заселять в номера будут по одному человеку, или одну семью. Расстояние между столами в столовых и кафе должно быть не менее двух метров. В закрытых помещениях общего пользования обязательно ношение масок и перчаток. Систематическая дезинфекция всех поверхностей и наличие в гостиницах запасов средств дезинфекции и индивидуальной защиты на пять суток", - перечислила требования санврачей Людмила Скорик.

Напомним, с 13 по 17 июля был открыт гуманитарный коридор на границе Абхазии с Грузией, чтобы жители Абхазии могли вернуться домой.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".