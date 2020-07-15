Абхазия продлила закрытие границы с РФ

15 июля 2020, 18:11

До 21 июля останется закрытой граница Абхазии и России для въезда иностранцев и лиц без гражданства. В Абхазии не осталось пациентов с коронавирусом — из 38 заболевших 37 вылечились, одна женщина скончалась.

Как писал "Кавказский узел", с 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. Прекращение сообщения с Россией оставило без заработка трудоустроенных там жителей Абхазии и занятых в сфере обслуживания туристов.

7 апреля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Абхазии, к 15 июля общее число инфицированных составило 38 человек, скончался один, 37 человек вылечились. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, собрана "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 21 июля, сообщила сегодня пресс-служба главы государства. "Абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы", - отмечается в тексте на сайте президента Абхазии. В частности, Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором указал, что Абхазия готова открыть границы для жителей России с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В Абхазии не осталось инфицированных коронавирусом, два курсанта, приехавших из России, после выздоровления выписаны из Гудаутской больницы, сообщил 14 июля оперштаб Абхазии. За сутки проведено 50 тестов на COVID-19, случаи заражения не выявлены.

"Кавказский узел" также писал, что с 13 по 17 июля открыт гуманитарный коридор на границе с Грузией, чтобы жители Абхазии могли вернуться домой. Всем возвращающимся предстоит пройти контроль состояния здоровья.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".