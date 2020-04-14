Закрытие границы с Россией сказалось на жителях Гагрского района

14 апреля 2020, 11:04

Прекращение сообщения с Россией оставило без заработка трудоустроенных там жителей Абхазии и занятых в сфере обслуживания туристов. По ту сторону границы остались аптеки и больницы, в которые ездили жители приграничных сел.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии с 8 и минимум до 20 апреля закрыли границу с Россией. Пропускают только аккредитованных в Абхазии работников иностранных дипмиссий и российских военных. Разрешены и грузоперевозки.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее, 25 марта, власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Режим ЧС вынудил владельцев торговых точек в Абхазии свернуть торговлю, а собственники гостиниц отменили брони.

Жительница приграничного села Гячрыпш Мадина Джугелия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что многие жители ее села, а также сел Амзара, Цандрыпш, Багрипш Гагрского района остались без работы в связи с карантинными мероприятиями в Абхазии и России, при этом люди понимают, что курортный сезон также не начнется этим летом, заявила женщина.

Закрытие границы оставило без работы жителей приграничных сел Гагрского района, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Гячрыпш Мадина Джугелия. "У нас в селах особо нет работы, поэтому мы работаем в России и ежедневно переходим границу. Я ветеринарный врач. Нашу лечебницу не закрыли, но я не работаю, потому что граница закрыта", - пояснила она.

По словам Джугелии, многие жители приграничных сел торговали в России на рынках, а теперь лишились этой возможности. Без работы остались сотрудники магазинов беспошлинной торговли, салонов связи, водители маршруток и такси, которые возили людей с границы в населенные пункты Абхазии. "У нас есть даже врач, которая вынуждена была остаться в Сочи, чтобы быть на работе. Со своей семьей она общается только по телефону, живет у коллеги, поскольку что-то снять сейчас в Адлере почти невозможно", - рассказала Мадина Джугелия.

Она отметила, что местные жители не надеются на заработок в туристический сезон. "Мой муж на такси работает - ни одной заявки со дня закрытия границы у него не было. Надежды на туристический сезон мало - даже если границы откроют, люди обнищали уже, не до отпусков", - полагает Джугелия.

По ту сторону закрытой границы остались аптеки и больницы, в которые ездили жители приграничных сел. "Жизнь у нас полностью остановилась. Мы на российской стороне закупались продуктами, лекарствами - у нас только сельские магазины. Там и лечились. Теперь мы остались и без заработка, и без лекарств. В Гагру нас не пускают, там зафиксирован коронавирус", - посетовала Мадина Джугелия.

В Абхазии зафиксированы три случая заражения. Все они жили в одной девятиэтажке в Гагре, все жильцы дома изолированы в своих квартирах. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Она сообщила, что денег в ее семье осталось на неделю. "Мы ведь живем от зарплаты до зарплаты", - сказала женщина.

Экскурсионные и туристические компании Абхазии остались без работы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" владелица гостиницы в Цандрыпше Милена Лобуа. "Мы банкроты, это уже понятно. Я брала несколько миллионов рублей в кредит, чтобы отремонтировать номера. Деньги лежат на счету, закупить материал не могу, поскольку закупали его в России. Даже если когда-то начнется сезон, мне негде принять гостей", - пояснила предпринимательница.

Она отметила, что боится ухудшения криминогенной обстановки. "Я вижу, что в наших поселковых магазинах пока нет дефицита продуктов - есть дефицит денег у местного населения. У нас и без того грабят и убивают, а сейчас грабить будут голодные. Мы уже на ночь собак отпускаем с привязи, закрываемся на все замки, боимся", - рассказала Милена Лобуа.

С 14 марта была полностью закрыта и граница между Абхазией и Грузией. Жители приграничных районов Абхазии после введения ограничений на выезд в Грузию также жаловались, что это лишает их заработка. Часть из них оказалась на территории Грузии и не смогла вернуться назад.

Закрытие границы сказалось и на жителях Кубани

Житель Адлерского района Сочи Игорь Сахончик рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его теща осталась в бывшем военном городке в пригороде Гудауты - у нее там собственная квартира, в которой она живет наездами. "Она поехала оформлять новый ордер на квартиру и не успела вернуться в Сочи до закрытия границы. Никто не думал, что ее так резко закроют", - сообщил мужчина. По его словам, никаких запасов еды женщина не делала, поскольку не планировала оставаться в Абхазии надолго. "И денег взяла только на необходимые нужды, поскольку наличные она опасается с собой везти - там криминал сплошной. Карту также не взяла, там проблемы со снятием наличности", - отметил Сахончик.

По его словам, женщину обеспечивают лекарствами и продуктами соседи. "Аптека далеко - нужно ехать в город. Магазин тоже далеко. Бывший военный городок изолирован от основного города. Мы переживаем за ее здоровье - она пожилой человек, хронические болезни. Гудаутская больница отдана под больных с коронавирусом", - рассказал Игорь Сахончик.

До закрытия границы ее пересекали 3,5 тысячи человек в день

Ранее российско-абхазскую границу в обе стороны пересекали до ста тысяч человек в месяц, в среднем 3,5 тысячи человек в день, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Государственного таможенного комитета Абхазии. Летом эта цифра увеличивается в два-три раза, отметил представитель ведомства. 2019 год стал рекордным по пассажиропотоку: через пешеходный, автомобильный и железнодорожный пункт пропуска прошли около 13 миллионов человек.

По данным Таможенного комитета, в основном в Абахазию заезжают с целью отдыха, а также навестить родственников, побывать на похоронах и свадьбах. Значительную часть трафика создают жители приграничных районов Абхазии, которые работают на российской территории, отметил сотрудник Таможенного комитета.

Сейчас, после закрытия границы, в день ее пересекает не больше 10 человек - это граждане Абхазии, которые по разным причинам не смогли вернуться домой до закрытия границы. Врачи встречают их и предупреждают о необходимости самоизоляции, отметили в Таможенном комитете.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.