Абхазия объявила о закрытии границы с Россией

07 апреля 2020, 17:18

Российско-абхазская граница с 8 апреля будет закрыта для всех, кроме военных, дипломатов и дальнобойщиков.

Как писал "Кавказский узел", случаев заражения коронавирусом в Абхазии по состоянию на 7 апреля не зафиксировано. Тем не менее в связи с угрозой распространения коронавируса до 20 апреля продлены каникулы во всех образовательных учреждениях республики.

В Абхазии с 28 марта по 20 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее, 25 марта, власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился закрыть границу республики по реке Псоу "для всех категорий граждан". Распоряжение вступает в силу с 00.00 мск 8 апреля и будет действовать как минимум до 20 апреля.

Исключение будет сделано для аккредитованных в Абхазии работников иностранных дипмиссий, военнослужащих Погрануправления ФСБ России в Абхазии и военнослужащих Объединенной российской военной базы. Кроме того, пересекать границу смогут водители грузовиков, которые совершают международные перевозки товаров, следует из сообщения на сайте администрации президента Абхазии.

Министерству иностранных дел Абхазии поручено проинформировать российскую сторону о закрытии границы.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.