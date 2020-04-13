Жители Гагры пожаловались на затянувшийся карантин в многоэтажке

13 апреля 2020, 14:29

Жильцы девятиэтажного дома в Гагре, изолированные в своих квартирах после диагностирования коронавируса у их соседей, седьмой день лишены возможности ходить на работу, ездить на дачу и вообще покидать дом. Срока окончания карантина не называют, указали жильцы.

Как информировал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы. Многоэтажка, в которой проживает госпитализированный, была заблокирована милицией. Коронавирус был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными.

Жильцам многоквартирного дома на улице Абазгаа в Гагре седьмой день запрещено выходить из квартир. В дом нельзя заходить всем, кроме медиков и работников, которые занимаются дезинфекцией.

Жительница дома Оксана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что девятиэтажка оцеплена сотрудниками милиции круглосуточно. Любые попытки выйти из подъезда пресекаются. "Я не общалась с семьей, у которой выявили коронавирус - мы и так соблюдали режим самоизоляции, как только его объявили, выходили только в магазин и в аптеку. Мне нужно работать, у меня дети, чем их буду кормить?" - сказала она, пояснив, что работает продавцом в продуктовом магазине. Зарплату платили поденно, накоплений нет, отметила Оксана.

По ее словам, жильцы дома добились небольшого послабления режима самоизоляции. "После скандала наших соседей с милиционерами нам разрешили выходить с детьми на крыльцо подъездов. Но как сдержишь детей, которые так устали от заточения и хотят бегать?" - сказала Оксана.

Единственным противоэпидемическим мероприятием за неделю стала обработка подъезда спецсредством, рассказала она. "Нам не могут пояснить, сколько мы будем в заточении. Главное, нам не проводят тесты на коронавирус! Режим ЧП объявлен до 20 апреля - они предлагают нам сидеть до этого дня, видимо", - предположила жительница дома.

Продукты для жильцов дома покупают гагрские предприниматели, а необходимыми лекарствами их обеспечивают за государственный счет, отметила она. "Мы разделили между собой партию продуктов, которые прислали наши предприниматели. Все самое необходимое у нас есть. Можно по телефону попросить родственников - если что-то нужно они купят и передадут. Телефон - единственный источник новостей и общения", - указала Оксана.

Житель Гагры Астамур Агумаа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в самоизоляции в этом доме находятся его пожилые родственники. "Мои дядя и тетя пенсионеры, вполне активные люди. И их это заточение доводит до отчаяния. У них дача, они не могут там работать, а сейчас самый сезон, который весь год кормит. Им тяжело сидеть без движения и без свежего воздуха. При этом, несмотря на то, что они входят в группу риска, анализы им не брали", - отметил он.

Родственник передают им необходимые продукты и лекарства, добавил Астамур Агумаа. "Звонят и говорят, что купить. Мы привозим, оставляем на крыльце подъезда, они спускаются. Рукой друг другу помахали, и все", - рассказал житель Гагры.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии, третьей зараженной коронавирусом стала жительница дома 1925 года рождения. Она живет в одном подъезде с семьей, у которой был выявлен вирус. Первые двое зараженных, муж и жена, находятся в центральной районной больнице Гудауты. Женщина 1925 года рождения отказалась от госпитализации, она находится дома в самоизоляции в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе.

Жильцам дома улице Абазгаа оказывается вся необходимая помощь, особое внимание уделяется пенсионерам, заверил и.о главы администрации Гагрского района Владимир Джения. К одинокой женщине 1925 года рождения, у которой выявлен коронавирус, несколько раз в день приезжают врачи, добавил он. "Всем жителям дома розданы памятки, куда звонить в случае, если у них появятся симптомы коронавирусной инфекции", - отметил Джения. Сегодня второй раз будет проведена дезинфекция подъездов и лифтов, а также фасада дома, сообщил он.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

В Абхазии введены штрафы за нарушение карантина

Координатор штаба по защите населения от коронавируса, депутат республиканского парламента Рауль Лолуа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что и.о. президента Абхазии Валерий Бганба установил административную ответственность за нарушение режима ЧП и карантина.

"Введение штрафов - вынужденная мера, поскольку мы увидели большое количество автомобилей на дорогах и скопление людей на улицах", - пояснил Лолуа. Он посетовал на то, что подтверждение трех первых случаев заражения не способствовала более осторожному поведению местных жителей.

25 марта власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и ограничили въезд туристов. С 28 марта в Абхазии действует режим чрезвычайного положения. Граница с Грузией по реке Ингур закрыта с 14 марта, граница с Россией - с 8 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина в разных регионах собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Штрафовать будут злостных нарушителей, а таких серьезных запретов, как в России, в Абхазии вводить не собираются, подчеркнул Рауль Лолуа. По его информации, если человека, который прогуливается на улице без уважительной причины, остановят в первый раз, то ограничатся предупреждением. За повтороное нарушение - штраф три тысячи рублей, за нарушение режима самоизоляции после возвращения из-за границы - пять тысяч рублей. Если режим изоляции нарушил человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, штраф составит 20 тысяч рублей.

За проведение массовых мероприятий предполагается штрафовать на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. За распространение в СМИ и в соцсетях недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, предусмотрены 15 тысяч рублей штрафа для физических лиц, 30 тысяч рублей - для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юрлиц, сообщил координатор штаба.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.