Третий зараженный коронавирусом зарегистрирован в Абхазии

11 апреля 2020, 19:02

Коронавирус обнаружен у еще одного пациента в Абхазии - пожилого жителя города Гагра.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы. Многоэтажка, в которой проживает госпитализированный, была заблокирована милицией. К 8 апреля коронавирус был выявлен у супруги зараженного.

Третьим зараженным коронавирусом оказался житель города Гагра 1925 года рождения, сообщил оперативный штаб по защите населения от COVID-19.

"Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести", - цитирует источник в оперштабе РИА "Новости".

Двое заболевших ранее продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики, отметили в оперштабе.

25 марта власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и ограничили въезд туристов. С 28 марта в Абхазии действует режим чрезвычайного положения. Граница с Грузией по реке Ингур закрыта с 14 марта, граница с Россией - с 8 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.