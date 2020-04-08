Коронавирус выявлен у супруги зараженного в Абхазии

08 апреля 2020, 20:47

Второй случай заражения короновирусом зарегистрирован в Абхазии, инфицированная находится в самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы. Многоэтажка, в которой проживает госпитализированный, заблокирована милицией.

Коронавирусная инфекция подтверждена сегодня у супруги зараженного, сообщил член координационного штаба по защите населения от короновирусной инфекции Алхас Джинджолия.

"Она (инфицированная) находится в режиме самоизоляции. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, необходимости в ее госпитализации пока нет. Она находится под постоянным наблюдением и получает необходимую терапию", - рассказал Джинджолия корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, помимо супруги зараженного тест на коронавирус прошли еще пять человек, результаты оказались отрицательными.

25 марта власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и ограничили въезд туристов. С 28 марта в Абхазии действует режим чрезвычайного положения. Граница с Грузией по реке Ингур закрыта с 14 марта, граница с Россией - с 8 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.