Жильцы дома в Гагре изолированы после заражения соседа коронавирусом

08 апреля 2020, 14:43

Многоэтажка, одного из жильцов которой госпитализировали с коронавирусом, заблокирована милицией. Жители Абхазии халатно относятся к требованиям карантина, заявила главный санитарный врач Людмила Скорик.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Абхазии. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы.

В Абхазии с 28 марта по 20 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Еще 25 марта власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Граница с Грузией по реке Ингур закрыта с 14 марта, граница с Россией - с 8 по 20 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Зараженный коронавирусом мужчина приехал в Абхазию из Москвы 29 марта. Ему было выдано предписание о необходимости самоизолироваться. 4 апреля он обратился к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ. Его изолировали в отдельный бокс, тест показал наличие коронавируса, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"Многоквартирный дом в Гагре, где проживает мужчина, охраняется сотрудниками милиции. Вчера сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию подъездов и самого дома. Всем жильцам запрещено выходить из своих квартир, заходить в дом без регистрации также запрещено", - рассказал Цахнакия. По его словам, в восьмиэтажном доме проживают 118 человек. "Всем соседям проведут тесты на COVID-19. Необходимыми продуктами, водой и лекарствами жители дома будут обеспечены", - заверил Тамаз Цахнакия.

Устанавливается круг тех, с кем контактировали зараженный и его супруга. Уже найден водитель такси, который привез зараженного домой с 29 марта, отметил министр. "Установлены магазины и аптеки, куда за неделю заходил мужчина, они закрыты и продезинфицированы", - рассказал Цахнакия.

На коронавирус будут проверены все, кто приехал в Абхазию из Москвы. За последнюю неделю всего были исследованы 18 тестов, положительным оказался только один, сообщил глава Минздрава. Тесты на коронавирус исследует бактериологическая лаборатория Санэпидемстанции, добавил он.

По его словам, в полночь был закрыт въезд в Абхазию со стороны России. Пропускают только граждан Абхазии, которые обязаны самоизолироваться. На границе дежурят четыре медицинских работника и сотрудники МЧС, все проходящие госграницу обследуются с помощью тепловизора. На постах ДПС в Гагре и в Бзыби усилены патрули милиции, они ограничивают движение, рассказал Тамаз Цахнакия.

Состояние зараженного коронавирусом мужчины удовлетворительное. Он изолирован в больницу Гудауты, выделенную под обсервацию, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный сантарный врач Абхазии Людмила Скорик. Пациенту за 50 лет, его анамнез не отягощен хроническими заболеваниями, сказала она, отказавшись давать более точную информацию из-за врачебной тайны.

Людмила Скорик отметила, что пока пациенту сделали только один тест на коронавирус, тогда как, по методике Всемирной организации здравоохранения, требуется сделать три, с перерывом в несколько дней. В Абхазии достаточно тестов на выявление инфекции, все они поступили из России, указала Людмила Скорик. По ее словам, тесты есть во всех инфекционных больницах страны.



"Мы прекрасно понимаем, что это не последний заболевший в Абхазии, поскольку жители республики халатно относятся к требованиям самоизолироваться и носить маски. Также игнорируются требования по самоизоляции всех, кто прибыл в Абхазию из стран и городов, где зарегистрированы случаи заболевания", - заявила Скорик.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.