Первый случай коронавируса зафиксирован в Абхазии

07 апреля 2020, 20:07

Житель Гагры госпитализирован с коронавирусной инфекцией после поездки в Москву, сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба сегодня распорядился закрыть границу с Россией для всех, кроме военных, дипломатов и дальнобойщиков. Распоряжение вступает в силу с 00.00 мск 8 апреля и будет действовать как минимум до 20 апреля.

В Абхазии с 28 марта по 20 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. До 20 апреля продлены каникулы во всех образовательных учреждениях республики. Еще 25 марта власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Граница с Грузией по реке Ингур закрыта с 14 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О том, что в Абхазии подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила сегодня главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в видео, опубликованном на странице Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии в Facebook.

"Первый случай заражения COVID-19 был зарегистрирован в городе Гагре. Больной госпитализирован и изолирован. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Пациент прибыл из города Москвы. Пациенту оказывается медицинская помощь в полном объеме", - заявила Людмила Скорик.

Она отметила, что этот случай заражения коронавирусом не был неожиданным, так как местные жители часто "пренебрегали теми требованиями", которые озвучивались властями, "не исполняли требования находиться дома и на самоизоляции всем, кто вернулся из городов и стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция".

По словам Скорик, больной находится в гудаутской больнице, врачи проводят углубленное расследование для получения всей информации и отслеживания контактов для того, чтобы определить, есть ли еще в Абхазии зараженные и заболевшие​​​​​​​.

Напомним, в ночь на 30 марта из Абхазии в Грузию перевезли 55-летнюю женщину и госпитализировали в инфекционную больницу Зугдиди с симптомами коронавируса. 2 марта Людмила Скорик сообщила, что проведенные в Тбилиси анализы подтвердили коронавирус у этой женщины. Скорик назвала этот случай "транзитным". По ее словам, больная женщина прибыла из Москвы 29 марта в аэропорт Сочи, пересекла российско-абхазскую границу, по дороге в Гал почувствовала себя плохо и решила обратиться в сельскую больницу, которая находится под попечительством ИнгурГЭС, откуда ее и направили за пределы Абхазии на территорию Грузии, сообщило 2 апреля агентство "Sputnik-Абхазия".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.