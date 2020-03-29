Ситуация с коронавирусом сказалась на торговле и туризме в Абхазии

29 марта 2020, 19:02

Режим чрезвычайного положения вынудил владельцев торговых точек в Абхазии свернуть торговлю, а собственники гостиниц отменили брони, рассказали предприниматели. Некоторые местные жители вопреки риску коронавируса организовали многолюдные свадьбы.

Как писал "Кавказский узел", с 28 марта по 20 апреля в Абхазии действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее, 25 марта, власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов в республику.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. О количестве зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

У госпитализированных жителей Абхазии диагностирована ОРВИ

В инфекционную больницу Сухума были госпитализированы 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, но подозрения не подтвердились, всем поставлен диагноз ОРВИ. Таким образом, пока в республике нет подтвержденных случаев коронавируса, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" замминистра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Алхас Конджария.

По его словам, в республике прекращено бронирование номеров и размещение в гостиницах. "Те, кто там уже проживает, остаются. Персоналу предписано обеспечить меры антисептики и условий самоизоляции для таких гостей", - сообшил Конджария.

В Галском районе введен комендантский час, с 00.00 до 06.00 мск передвижение по населенным пунктам района запрещено. Это связано с тем, что участились попытки перехода абхазо-грузинской границы по ночам. Также закрыта российско-абхазская граница, сообщил Конджария.

Торговцы и отельеры понесли убытки из-за введенных ограничений

После того, как был введен режим чрезвычайного положения, владельцу нескольких точек на сухумском рынке Владиславу Хишбе пришлось раздать или уничтожить нераспроданные продукты, поскольку они испортились. "Мы понимаем необходимость таких мероприятий, но всё это произошло очень резко. Мы закупили продуктов много, готовились к большому спросу, надеялись распродать все в выходные, но нам не дали доработать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хишба.

По словам мужчины, овощи и фрукты он раздал соседям и родственникам, а молочные продукты пришлось утилизировать, поскольку хранить их негде. "У нас нет ни одного случая коронавируса, но границы закрыты, необходимость срочного закрытия рынка неоправданна", - посетовал предприниматель, уточнив, что понес серьезные убытки, поскольку взял кредит "в надежде заработать на ажиотаже".

Торговля и туристический бизнес - единственный источник дохода большинства абхазов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" частный предприниматель Хибла Ашба, которая владеет отелем в Сухуме.

По ее словам, за последнюю неделю спрос на бронирование вырос вдвое, но предприниматели вынуждены отменять бронирование. "Я думаю, это (бронируют номера в отелях Сухума) москвичи, которые хотели пересидеть карантин в Абхазии. У меня с понедельника (30 марта) забронированы все 35 номеров, внесены залоги. Сегодня мы отменяем все бронирования, возвращаем деньги, которые успели потратить на ежемесячные платежи. Понятно, что еще есть время, до сезона два месяца, но, мне кажется, ничего не изменится", - сообщила Ашба.

Многие предприниматели не смогут вернуться на рынок после отмены режима чрезвычайного положения, предположила владелица отеля. "Кто брал помещения в аренду, от нее отказались, за время карантина заработать уже не смогут. Арендаторы останутся без арендной платы. Наша и без того хилая экономика окончательно рухнет", - предположила Ашба.

При этом, по ее словам, некоторые жители Абхазии не хотят отказываться от проведения многолюдных свадеб и похорон. "Мы теряем единственный заработок, выполняя все предписания. А они проводят свадьбы, на которые съезжаются сотни человек. Именно эти свадьбы и станут разносчиками болезни", - пояснила женщина.

Из-за отмены общественного транспорта жители ближайших к Сухуму населенных пунктов остались фактически без медицинской помощи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сухумского района Юлия Барциц. "Мы живем в Эшере, в Сухумском районе, за медицинской помощью обращаемся в Сухум, теперь такой возможности у многих нет, общественный транспорт не ходит, на такси дорого, в одну сторону 250 рублей", - сообщила женщина, добавив, что стоимость проезда на такси не изменилась с прекращением работы общественного транспорта.

Сухумский таксист Инал Инапшба подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что цены на пассажирские перевозки они не повышали. "Мы же не стервятники, эта беда касается всех. Я стараюсь даже дешевле брать, если мать с детьми, например везу, или бабушку", - сообщил таксист.

Спрос на услуги такси снизился, констатировал он. "Город пустой, туристов нет, местные сидят по домам, все учреждения, рестораны, кафе закрыты. Если бензин окупишь, уже хорошо", - сказал Инапшба.

Угроза коронавируса не испугала жителей Абхазии

Пенсионерка из Сухума Эсма Бгажба предпочитает в эти дни оставаться дома. "Вирус опасен для пожилых людей, потому я сижу дома, выхожу только по большой необходимости в аптеку или в соседний магазин. Я поддерживаю отмену общественного транспорта, потому что там рассадник заразы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время многие жители Абхазии "безалаберно" относятся к профилактике коронавируса и к режиму чрезвычайного положения, считает журналист Низфа Аршба. "Народ есть на улицах, никто не прячется. Вчера (28 марта) прошли три крупные свадьбы. Сегодня ездила в рейд вместе с милиционерами: магазины работают. Кафе, рестораны закрыты, а склады, хозяйственные магазины, строительные, автомастерские, магазины автозапчастей работают. Им выдали предписание, чтобы в течение часа закрылись", - рассказала Аршба корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на улицах Сухума встречаются люди в медицинских масках, на входах в магазины установлены столы с дезинфицирующими средствами. "В районе массовые скопления у магазинов, мужчины у закрытых кафе сидят, в нарды играют. На мой вопрос "Не боитесь ли вы коронавируса?" смеются: "Никакого коронавируса нет, мы не свежем воздухе сидим и не заразимся"", - рассказала она.

Некоторые жители Абхазии решили отменить многолюдные свадьбы, несмотря на потраченные деньги, но есть и те, кто этого не сделал, рассказала журналистка. "У нас считается - если меньше 500 приглашенных, то это не свадьба. А одна наша коллега, журналист со стажем, вчера сыграла пышную свадьбу своему сыну. Сейчас координационный штаб решает вопрос о введении каких- то санкций на время ЧС к тем, кто проводит такие массовые мероприятия во время полного их запрета", - рассказала Низфа Аршба.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".