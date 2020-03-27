В Абхазии объявлено чрезвычайное положение

27 марта 2020, 16:53

Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса вводится в Абхазии с полуночи по 20 апреля. Прекращается работа общественного транспорта, закрываются рынки, вводится комендантский час.

Как писал "Кавказский узел", с 14 марта Абхазия закрыла границу с Грузией, опасаясь распространения коронавируса. 25 марта власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита, ограничили въезд в регион туристов. Каникулы школьников и студентов продлены до 7 апреля.

С полуночи в Абхазии вводится режим чрезвычайного положения. Согласно конституционному закону, во время действия режима ЧП власти имеют право усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, а также вводить особый режим въезда и выезда граждан, сообщила сегодня "Абхазия-информ".

Указ о введении режима ЧП был подписан исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганбой сегодня. "Ввести с 00:00 28 марта 2020 года чрезвычайное положение на всей территории Республики Абхазия сроком до 00:00 20 апреля 2020 года", - процитировало текст указа абхазское издание "Апсны". Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании утвердили этот указ, информировало РИА "Новости".

На выборах 22 марта президентом Абхазии был избран Аслан Бжания. Ожидается, что он вступит в должность 23 апреля.

Валерий Бганба, выступая в парламенте, пояснил, что властям не хватает правовых оснований для комплекса мер по предотвращению эпидемии. "Распоряжением [премьер-министра России Михаила] Мишустина закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня, это касается всех объектов Российской Федерации. И в этом случае есть опасения, что туристы могут массово переходить границу Абхазии, если мы не поступим таким же образом. Так что до 1 мая надо тоже закрыть туристические объекты", - приводятся в публикации слова и.о. президента.

С 28 марта должны прекратить работу общественный транспорт, рынки и ряд предприятий, в республике будет введен комендантский час, со ссылкой на и.о. секретаря Совета безопасности Беслана Квицинию передал "Sputnik Абхазия".

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