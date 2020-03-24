ЦИК Абхазии озвучил окончательные итоги выборов президента

24 марта 2020, 15:28

Аслан Бжания победил на президентских выборах с перевесом в 21% голосов, объявил сегодня Центризбирком Абхазии. Бжания анонсировал назначение на пост премьера бывшего президента Александра Анкваба.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта жители Абхазии голосовали на досрочных выборах президента. По предварительным данным ЦИК, больше половины избирателей проголосовали за Аслана Бжанию. Команда Бжании разобщена, указали абхазские журналисты.

На пост президента претендовали три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020". На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Аслана Бжании и Адгура Ардзинбы.

Согласно итоговым данным Центризбиркома, явка на выборах президента составила 71,56%. За Аслана Бжанию отдали голоса 56,5% голосовавших (53741 человек), его ближайший соперник Адгур Ардзинба собрал 35,42% голосов (за него проголосовали 33686 человек), а Леонид Дзапшба - 2,22% (2114 человек). Против всех кандидатов проголосовали 1666 человек, сообщило сегодня государственное информагентство "Апсны пресс".



Аслан Бжания сообщил, что назначит премьер-министром главу своего избирательного штаба, бывшего президента Абхазии Александра Анкваба. Бжания добавил, что, готовя следующие кадровые назначения, ведет переговоры со своим соперником на выборах, Адгуром Ардзинбой, сообщило сегодня РИА "Новости".

Предыдущие выборы президента Абхазии прошли в сентябре 2019. Рауль Хаджимба, объявленный Центризбиркомом победителем и вступивший в должность президента, набрал лишь на тысячу голосов больше, чем другой кандидат, Алхас Квициния. Аслану Бжании пришлось отказаться от участия в тех выборах из-за болезни. В январе Верховный суд аннулировал результаты этих выборов. Хаджимба на фоне протестов подал в отставку. В нынешних выборах ни он, ни Квициния не участвовали, говорится в справке "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020", подготовленной "Кавказским узлом".

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