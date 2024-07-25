Оппозиция Абхазии добилась отзыва из парламента законопроекта об апартаментах

25 июля 2024, 11:26

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Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта об апартаментах. Жители республики активно выступали против этого проекта закона в соцсетях, а также проводили митинги.

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента Резо Зантарии, Беслана Эмурхбы, Алмаса Акабы и Германа Качаравы принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. Проект закона поступил в парламент 15 июля.

Депутаты парламента Абхазии, являющиеся авторами законопроекта об апартаментах, 24 июля подали заявку на его отзыв. Спикер парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве, сообщило сегодня в своем телеграм-канале "Апсны Пресс".

"Тем самым проект закона снят с производства в парламенте", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что если законопроект об апартаментах будет принят, то в Абхазии будет построено около 30 тысяч апартаментов, и республика будет заселена примерно 60 тысячами неабхазского населения.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Абхазии заявили, что в республике существенная проблема с работой и оттоком населения в другие страны. Власти не стремятся развивать территории и вместо того, чтобы разрешать продажу недвижимости иностранцам, им следовало бы строить заводы и фабрики.

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