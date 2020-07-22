Абхазия оставила границу с Россией закрытой еще на неделю

22 июля 2020, 05:27

Власти Абхазии продлили закрытие границы с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса до 28 июля.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией для въезда иностранцев и лиц без гражданства до 21 июля. При этом в Абхазии не осталось пациентов с коронавирусом — из 38 заболевших 37 вылечились, одна женщина скончалась.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, собрана "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Абхазии продлили еще на неделю до 28 июля запрет на переход границы с Россией. Таким образом граница по реке Псоу закрыта уже четыре месяца из-за угрозы распространения коронавируса, информирует 21 июля "Юга.ру".

Тем временем Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях пандемии коронавируса. В частности, все отдыхающие должны иметь справку об отсутствии коронавируса, которая должна быть выдана не позднее, чем за трое суток до заселения. Аналогичные справки, но полученные не позднее, чем за неделю до того, как приступят к работе, должен иметь персонал гостиниц, информирует "Спутник-Абхазия".

При этом в номера могут заселяться только по одному человеку, за исключением семей или сопровождающих, при заселении будет измеряться температура, в закрытых помещениях все должны носить маски.

С 13 по 17 июля открыт гуманитарный коридор на границе с Грузией, чтобы жители Абхазии могли вернуться домой. Всем возвращающимся предстоит пройти контроль состояния здоровья.