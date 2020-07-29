Владельцы гостиниц в Абхазии опасаются начать работу

29 июля 2020, 04:20

Затраты на исполнение требований Роспотребнадзора окажутся неподъемными для многих гостиниц и отелей, заявили в Гильдии отельеров Абхазии. Санэпидстанции не дали никаких рекомендаций владельцам небольших гостевых домов, пожаловались предприниматели, работающие в туристической сфере. Некоторые владельцы гостевых домов решили не работать в этом сезоне, однако, те, кто открыл вбронирование на август, сообщили, что запросов очень много и почти все номера до конца лета забронированы.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на въезд в Абхазию через пункты пропуска на абхазо-российской границе, введенные из-за пандемии COVID-19, продлены до 4 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 июля на сайте президента республики Аслана Бжании.

25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии.

Рекомендации СЭС Абхазии для объектов туристической индустрии, утвержденные Роспотребнадзором в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции, могут быть соблюдены только в больших отелях. Как быть владельцам гостевых домов и комнат в частном секторе, неизвестно, считает владелец гостевого дома в поселке Бамбора Гудаутского района Анзор.

"Не понятно, если граница откроется, то как быть нам, тем, у кого небольшие гостевые дома и комнаты для отдыхающих? Это не разъясняется. Но мы живем в Абхазии и всем ясно: как только к нам поедут туристы, то принимать их будут все, несмотря на всякие рекомендации", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что не нашел рекомендации для гостевых домов на сайте СЭС Абхазии, в санэпидстанции Гудаутского района ему также не смогли предоставить соответствующую информацию.

"Я уже четвертый раз открываю бронирование, потому что люди звонят, спрашивают, хотят к нам приехать, а мы хотим работать. Фактически номера на август у меня все забронированы. Мы расположены прямо на берегу моря, у нас 15 отдельных номеров, но общая кухня для гостей, общая небольшая столовая. В принципе отдыхающие даже в город могут не выезжать, продукты мы сами им по списку привозим. Маски я закупил, градусники обычные, ртутные, дезинфицирующие средства тоже", - рассказал владелец гостевого дома.

Он также отметил, что цены в этом году решил не повышать и оставил их на уровне прошлого года.

"Полторы тысячи рублей с человека – это самый дешевый номер без кондиционера, но с отдельным душем и туалетом. Номера люкс - 4500 рублей, там есть ванна, кондиционер, балкон. У нас есть двухместные, трехместные и четырехместные номера. В стоимость номеров входит трансфер из-за границы, стоянка машин и wi-fi", - сообщил Анзор.

Он добавил, что у него отдыхают постоянные клиенты, которые приезжают каждый год "за чистым морем, тишиной и покоем"

По словам Рузанны Гунбы, она более 20 лет сдает комнаты в своем частном доме в Гагре. Женщина открыла бронирование на август на прошлой неделе, и свободных мест уже нет до конца сентября.

"У меня стоимость 300 рублей с человека, я уже несколько лет не повышаю цены, поскольку условия, так сказать, самые простые. На этаже четыре комнаты, туалет и душ - общие. Я занимаюсь сдачей в аренду комнат в частном секторе, работаю как риелтор. Есть такие владельцы, которые повысили цены, поскольку два месяца этого сезона уже прошли. Они считают, что если границу откроют, то спрос будет большой", - рассказала она.

Женщина убеждена, что в частном секторе владельцы гостевых домов не читали рекомендаций СЭС и Роспотребнадзора и вряд ли будут их соблюдать.

"У меня нет уборщиц, например. Мы, конечно, убираем номера перед заездом своими силами. У нас есть ведра, тряпки, моющие средства, отдыхающие могут сами помыть полы для себя. Регистрационной стойки у меня тоже нет. Кто там будет дистанцию соблюдать, это даже смешно", - возмутилась Рузанна Гунба.

Она добавила, что владельцы гостевых домов опасаются, что если приедет отдыхающий с коронавирусом, тогда их объект автоматически станет обсерватором и закроется на 14 дней.

"И что нам с ними делать? Кормить их за свой счет? Вот эта перспектива пугает, но с другой стороны приходится рисковать. У нас нет работы вообще, мы без денег, нам есть нечего зачастую, только огород немного выручает. Я убрала у себя в саду каркасный бассейн и посадили на этом месте овощи, впервые с военных времен", - посетовала женщина.

К 28 июля число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло 57 человек, 37 пациентов выздоровели, двое скончались. Количество активных больных - 18. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Владелец гостевого дома на 12 номеров в Пицунде Акоп Маркарян рассказал, что на территории объекта есть бесплатная автостоянка, интернет. Кроме того, по его словам, для гостей организован трансфер из аэропорта и вокзала Адлера.

"Я бронирование не открывал, потому что ничего не понятно. Гости звонят, спрашивают, я им посоветовал следить за новостями. Как только появится информация об открытии границы, я жду от них звонков", - объяснил мужчина.

Он отметил, что ознакомился с рекомендациями СЭС к гостиницам и принял решение не открывать общую кухню для гостей, "чтобы они там не толпились".

"У нас обычно все гости готовят на общей кухне, там установлены четыре электроплиты, четыре разделочных стола, четыре холодильника. Пищу принимают на улице под навесом, там три больших стола. Если откроемся, то питаться они будут вне гостиницы. Уборка номеров раз в день, у меня есть две горничных", - рассказал Маркарян корреспонденту "Кавказского узла".

В его гостевом доме есть стандартные двухместные и трехместные номера с возможностью увеличить размещение. "Номера от 2500 до 3500 рублей с отдельным душем и туалетом. В некоторых дополнительно стоят кресла-кровати. В прошлом году я сделал ремонт, убрал ковролин с пола, поэтому есть возможность делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Маски я закупил, даже бесконтактный градусник. Только неизвестно, открываться ли мне или нет, будет ли меня кто-то проверять перед открытием", - заключил мужчина.

Ранее жители Абхазии, работающие в сфере туризма, сообщили "Кавказскому узлу", что из-за закрытой границы с Россией регион не посещают отдыхающие, из-за чего работники туротрасли оказались на грани выживания.

Владелец гостевого дома в Гагре по имени Артур сообщил, что открываться не будет, поскольку прошло уже два месяца с начала сезона. Он также опасается российских туристов, которые могут завезти коронавирус в Абхазию.

"Целое дело с этими рекомендациями и со средствами защиты. Я просто боюсь, что они привезут нам эту инфекцию и закроют нас на 14 дней. Я за свой счет никого не хочу кормить и лечить. Кроме того, надо где-то брать обслуживающий персонал, у нас он нанимается каждый сезон, обычно это приезжие", - рассказал мужчина.

В СЭС Абхазии заявили об обязательном исполнении требований Роспотребнадзора

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что рекомендации СЭС должны исполнять все объекты размещения, в том числе гостевые дома и частный сектор. Она подчеркнула, что хоть и не сразу, но в течение сезона все они будут проверены. При этом Скорик напомнила, что в Абхазии нет частных пляжей, а подходы к морю загораживать запрещено, поэтому на них никогда нет такой скученности, как на российских черноморских курортах. Все пляжи Абхазии, по ее данным, открылись 5 июня, перед этим были взяты пробы морской воды, которые отвечают всем санитарным требованиям.

"Поскольку отдыхающих нет, эти показатели фактически не изменились с июня. Пляжи, на которых купаться безопасно, оборудованы для отдыхающих, там, где принимать морские ванны нельзя, размещена соответствующая информация", - сообщила главный санврач республики.

Она отметила, что при заселении в любой объект размещения, будь то большая гостиница или частный дом, туристы должны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Документ действителен только три дня. При заселении, а потом раз в день у отдыхающих будут измерять температуру, заселять в номера обязаны по одному человеку, за исключением семей, расстояние между столами в гостиничных столовых и кафе должно быть не менее двух метров, в закрытых помещениях при скоплении людей все должны носить маски.

"Эти требования обязательны для всех, если владелец гостевого дома не в состоянии выполнить их, тогда он не должен принимать туристов. Требования не такие уж сложные, они намного проще, чем в России", - заключила Людмила Скорик.

Отельер усомнилась в реальном соблюдении утвержденных ограничений

Заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина считает, что в рекомендациях Роспотребнадзора есть невыполнимые требования. В частности, она отметила, что многие отели используют ковролин, Роспотребнадзор же считает, что его невозможно продезинфицировать, кроме того, для того чтобы проводить дезинфекцию помещений отелям Абхазии, потребуется в два раза больше персонала.

Малкина также считает, что предписания Роспотребнадзора по проведению обязательной термометрии гостей с использованием бесконтактных средств, размещению гостей в одноместном или семейном номере, а также по обслуживающему персоналу чреваты затратами, которые большинство абхазских гостиниц не могут себе позволить.

"Едет в основном средний класс, который не привык к туристическим изыскам и высокому уровню обслуживания. Затраты на приобретение всего того, что требует Роспотребнадзор, могут не окупиться в этом сезоне", - цитирует слова Малкиной "Sputnik Абхазия".

Представительница отельного бизнеса отметила, что в республике, "где дистанция между людьми не соблюдается, а при встрече все обнимаются и целуются, вряд ли будут исполняться требования Роспотребнадзора".

Туристы из России ждут открытия границы с Абхазией

Жительница Краснодара Мария Гайкалова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что каждый год отдыхает в палаточном лагере вегетарианцев на берегу моря в поселке Мюссера. В случае открытия границы она планирует поехать в Абхазию 10 августа.

"Там никого за несколько десятков метров, совершенно пустынный пляж, чистое море. В Абхазии очень мало случаев заболевания, это им нас следует бояться, именно отдыхающие могут привезти им заразу", - отметила она.

Женщина сообщила, что работает на дому и старается не посещать мест массового скопления людей, "чтобы не заразиться перед поездкой в Абхазию".

"Необходимо просто соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию, в палаточном лагере это сделать намного проще. Держим кулачки и ждем открытия границы. Там ребята, хозяева палаточного лагеря, уже еле-еле выживают, бедные", - посетовала Мария Гайкалова.

Жительница Воронежа Анастасия Неумывайкина считает, что Абхазия сейчас одно из самых безопасных мест для отдыха, поскольку она полностью закрыта для въезда.

"Посмотрите, что творится в Крыму, в Сочи, Геленджике, там люди друг на друге загорают и купаются. Я всегда предпочитала Абхазию. Несмотря на то что там все гостиницы забиты, на пляжах всегда просторно и свободно", - сказала она, признавшись, что планирует отдохнуть в Абхазии в конце августа в случае открытия границы.

"Мы отдыхаем в Гудауте, там есть база отдыха прямо на берегу моря с отдельными домиками. Можно поселиться компанией или семьей и ни с кем не контактировать. В этом году звонили туда, начиная с мая, они не открывали бронирование, а 10 дней назад открыли на август", - добавила жительница Воронежа.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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