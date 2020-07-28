28 июля 2020, 20:15

Ограничения на въезд в Абхазию из России продлены до 4 августа

Веденные из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение абхазо-российской границы продлены еще на неделю, до 4 августа.

Как информировал "Кавказский узел", 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. 21 июля власти республики оставили границу с Россией закрытой еще на неделю. 25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии

К 28 июля число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло 57 человек, 37 пациентов выздоровели, двое скончались. Количество активных больных - 18. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ограничения на въезд в Абхазию через пункты пропуска на абхазо-российской границе, введенные из-за пандемии COVID-19, продлены до 4 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте президента республики Аслана Бжании.

Ограничения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений. 

Также исключения распространяются на военнослужащих пограничного управления ФСБ России и объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, машинистов грузовых поездов и граждан, которые однократно въезжают в республику к родственникам.

Распоряжение издано на основании решения координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции от 27 июля, указано в документе. 

Как сообщалось, ранее жители Абхазии, работающие в сфере туризма, заявляли, что из-за закрытой границы с Россией регион не посещают отдыхающие, из-за чего работники туротрасли оказались на грани выживания. 

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два новых случая COVID-19 выявлены в Абхазии", "Восемь случаев COVID-19 выявлены в Абхазии за двое суток", "Абхазия оставила границу с Россией закрытой еще на неделю". 

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