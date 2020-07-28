Армения вернула лидерство по числу новых смертей от COVID-19 на Южном Кавказе

28 июля 2020, 17:46

За последние сутки на Южном Кавказе умерли 15 пациентов с коронавирусом – восемь в Армении и семь в Азербайджане. Из 661 нового случая заражения в регионе 412 пришлись на Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля лидером количеству новых летальных исходов на Южном Кавказе был Азербайджан, за сутки там скончались девять зараженных. По суточному приросту инфицированных лидировал также Азербайджан, где COVID-19 был подтвержден у 417 пациентов. 22 июля Армения опережала Азербайджан по числу новых смертей и заражений коронавирусом.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. О первых случаях инфицирования в Нагорном Карабахе и Абхазии заявили 7 апреля, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число жертв COVID-19 на Южном Кавказе достигло 1168. За последние сутки зафиксировано 15 смертельных случаев от коронавируса: восемь в Армении и семь в Азербайджане. С начала пандемии больше всего летальных исходов зарегистрировано в Армении, здесь умерли 719 человек. В Азербайджане от инфекции скончались 430 человек, в Грузии – 16, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Из непризнанных республик Южного Кавказа два смертельных случая были зафиксированы в Абхазии.

За последние сутки в странах Южного Кавказа выявлен 661 новый случай заражения коронавирусом, 412 из них пришлись на Азербайджан, а 239 – на Армению. В Грузии COVID-19 подтвердился у восьми пациентов.

При этом Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером по общему количеству инфицированных. В стране к 28 июля подтверждено 37 629 случаев заражения коронавирусом; за период пандемии в стране выздоровели 27 357 пациентов. Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 30 858, за период пандемии излечились 23 858 человек. В Грузии общее число инфицированных составляет 1145, из них выздоровели 927 человек.

Армения продолжает лидировать среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1270,82, тогда как в Азербайджане 306,34 случая инфицирования на 100 тысяч жителей, а в Грузии – 30,75.

По данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным на 1 января 2019 года, проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Из непризнанных республик Южного Кавказа к 17.40 мск 28 июля поступила информация о новых случаях инфицирования за последние сутки лишь из Нагорного Карабаха. Здесь подтверждены тесты у двух человек, и общее число инфицированных за период пандемии составило 217, из них 154 пациента уже вылечились. В Южной Осетии за период пандемии заразились 89 человек, выздоровели 88. В Абхазии зафиксировано 57 случаев COVID-19, из них 37 человек выздоровели.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".