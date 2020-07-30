Участники митинга в Абхазии потребовали открыть границу с Россией

30 июля 2020, 07:03

Из-за того, что граница закрыта в связи с пандемией, жители Абхазии не могут получать медпомощь в российских больницах, а некоторые лишились доходов и нуждаются в поддержке властей, заявили 29 июля участники митинга в Гагре. Представители местной власти пообещали передать требования собравшихся руководству Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", ограничения на въезд в Абхазию через пункты пропуска на абхазо-российской границе, введенные из-за пандемии COVID-19, продлены до 4 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 июля на сайте президента республики Аслана Бжании.

В Гагре 29 июля прошел митинг жителей района, выступивших против продления ограничений на пересечение границы, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщила в тот же день на своем сайте "Нужная газета".

На стихийном митинге у площади имени Энвера Капба в Гагре собралось более тридцати человек, информировало 29 июля издание "Спутник-Абхазия".

Одни участники акции требовали открытия границы, другие заявляли о необходимости социальной поддержки от государства. "Мне необходимо ежемесячно вывозить ребенка в Адлер на сдачу анализов. Свой однократный переход границы я использовала. Если и дальше граница не откроется, здоровью моего ребенка грозит опасность", - процитировало участницу митинга Екатерину Жданову-Барциц издание.

Пожилые участники митинга рассказали о том, что все их финансовые резервы закончились, и как прожить зиму они не знают. "Лично я понимаю, что в одностороннем порядке границу не открыть, нужна договоренность с обеих сторон. Тем более сейчас, когда количество заболевших увеличивается, становится не по себе. Но как жить без денег, последние запасы исчерпаны. Я хочу услышать от руководства страны, чего нам ждать завтра. Можно ли надеяться на то, что будут какие-то социальные выплаты", - сказала участница акции Елена Иволгина.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии к вечеру 29 июля составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели, двое пациентов умерли, сообщило со ссылкой на Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции Абхазии агенство "Апсныпресс". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

С митингующими встретились руководство Гагрского района и депутаты районного собрания, сообщило 29 июля издание AIAAIRA News. Представители местной власти заявили, что поднятые жителями района на акции вопросы в одностороннем порядке не решаются. Требования собравшихся будут переданы руководству Абхазии, сказал глава района Юрий Хагуш.

"Митингующие требовали открытия границы и социальных выплат инвалидам войны, многодетным и малообеспеченным семьям... На протяжении трех месяцев не раз администрация Гагрского района оказывала социальную поддержку нуждающимся. Мы всегда выслушаем и поможем своему народу, но сложившаяся ситуация одним днем не решается. Просьбы митингующих обязательно будут доведены до президента. Я уверен, что данная ситуация разрешится, только нужно немного времени и понимания", - процитировало Юрия Хагуша издание.

Напомним, что ранее "Кавказский узел" сообщал о проблемах местных жителей из-за отсутствия туристического потока. Владельцы гостиниц в Абхазии заявили, что опасаются начинать работать из-за затрат на исполнение требований Роспотребнадзора для многих гостиниц и отелей. Санэпидстанции не дали никаких рекомендаций владельцам небольших гостевых домов, пожаловались предприниматели, работающие в туристической сфере. Те владельцы гостевых домов, кто открыл бронирование на август, сообщили, что запросов очень много и почти все номера до конца лета забронированы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".